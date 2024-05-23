Lojistikçiler büyüme için borsaya yöneldi

AYSEL YÜCEL

Son dönemde finansmana erişim sıkıntısını aşmak için borsaya açılan sektörler kervanına lojistik de katıldı. Pasifik ve Hareket Proje Taşımacılığı’nın ardından Türkiye'nin köklü şirketlerinden Horoz Lojistik de halka arz için gün sayıyor. Şirket, diğer halka açılan lojistik şirketleri gibi buradan sağlayacağı geliri büyüme ve yeni yatırım alanlarına giriş için kullanacak.

1942 yılında kurulan ve lojistik sektöründe Türkiye’nin ilk milli kuruluşu olan Horoz Lojistik, bugün, 5 kıtada, 109 ülkede, 600 noktada entegre lojistik çözümler üretiyor.

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, borsaya açılma planlarını ve yeni büyüme hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Taner Horoz, şirket olarak borçlarının bulunmadığını, halka arzdan elde edecekleri geliri büyüme ve yeni yatırım alanlarına giriş için kullanacaklarını vurguladı.

Horoz'un halka arz geliri ile hangi yeni yatırımlara imza atacağını sormuşsunuz. İşte bunlarla ilgili detaylar:

Halka arzdan sağlanacak gelir, şirketin satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle hizmet tedariki, satış finansmanı ve pazarlama alanlarında ve aynı zamanda diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılacak. Halka arzın ardından planladıkları yeni yatırım alanlarına yönelik şu açıklamayı yaptı: Taner Horoz, SPK’ya da sunulan şu bilgileri paylaştı:

Elektrikli araç satın alımı: Elektrikli araç ve kamyonet alımlarıyla çevreci bir yaklaşım belirleyen şirket, dağıtım ağı ve merkez operasyonlarını çevresel etkiyi azaltarak genişletmeyi hedefliyor.

Güneş enerjisi santrali kurulması: Enerji faaliyetleri şirket maliyetleri açısından önemli bir kalemi oluşturuyor. Bu maliyetleri dengeleyebilmeyi teminen şirket tarafından güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor. Kurulacak güneş enerjisi tesisleri ile uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve çevresel etki azaltma hedefleniyor.

Çevreci yatırımlara odaklanacak

Depoculuk ve Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi: Tüm lojistik ve depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesini ve büyümesini teminen yeni depolar açmayı, mevcut depolarını geliştirmeyi, aktarma merkezleri ve ofisler açmayı, lojistik yazılımlarını geliştirmeyi ve araştırmayı planlıyor.

E-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi: Büyüyen e-ticaret pazarına yönelik hizmetlerine oldukça önem veren Horoz Lojistik; elde edilecek olan fonların bir kısmını bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere kullanmayı planlıyor.

E-ticaret lojistik operasyonlarının güçlendirilmesi, e-ticaret depo altyapısının genişletilmesi, teknolojik altyapının güncellenmesi ve süreç verimliliğinin artırılması gibi alanlarda stratejik olarak kullanılabilecek. Bu yatırımlar ile hızla büyüyen e-ticaret pazarının taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt verebilme kapasitesinin artırılması ve müşterilere daha hızlı teslimat sunarak müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca teknolojik yenilikler ve otomasyon çözümleri sayesinde operasyonlardaki verimlilik artırılacak, veri analitiği ve takip sistemleri ile izleme süreçleri geliştirilecek.

Dijitalleşme: Şirket içi süreçlerinde devam eden dijitale geçiş. E-sözleşme, puantaj, belge yönetimi, 2025 yılında SAP s4/Hana yatırımları olmak üzere; bazı teknolojik yatırımlar için de kullanılacak.

Bireysel pazar için büyük ürünleri taşıyacak

Horoz Lojistik, Trendyol ya da Hepsiburada gibi online pazaryerlerinin lojistik partneri olarak uzun süredir faaliyet gösteriyor. Taner Horoz, bireysel pazarda büyük ürünlerin taşınmasına yönelik yeni bir hizmet başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu kapsamda sadece büyük e-ticaret siteleri değil, direkt ürünü satan markalardan bireysel alıcılara da mobilya ve beyaz eşya gibi ürünler taşınacak. Taner Horoz, “Mesela Tunceli’deki bir kişi İnegöl’deki bir firmadan online sitesinden aldığı koltuğu biz taşıyacağız” dedi.

Yurt dışında depo yatırımları hızlandı

Taner Horoz, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışında depo yatırımlarını hızlandırdıklarını ifade ederek, “İlk olarak İngiltere ve Almanya'da yatırım yaptık. Yılın ikinci yarısında Fransa’ya yatırım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da üç ülke daha ilave edeceğiz” diye konuştu.