Agrobest Grup’tan yeni üretim ve lojistik merkezi yatırımı

İZMİR / EKONOMİ

Bitki koruma, bitki besleme, hibrit sebze tohumu ve hasat sonrası depolama çözümleri alanında sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle tarımın birçok alanında faaliyet gösteren Agrobest Grup, yeni yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Salihli OSB’de yer alan üretim tesisinin ikinci etabının yapımına başladı, yeni lojistik ve üretim tesisi yatırımı için temel atma töreni düzenlendi.

Salihli üretim tesisinin Türkiye ve tarım sektörü için bir dönüm noktası olacağını söyleyen Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, “Agrobest Grup tarım sektöründe öncü konumda. Kurulduğumuz günden bu yana, çiftçilerimizin refahını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak için çalışıyoruz. Sınırlarımız kıtaları da aşmış durumda, en büyük önceliği ülkemize vererek bugün 25 ülkede çiftçilere kaliteli ürünler sunuyoruz” İfadelerini kullandı.

“Endüstri 4.0 ile dünya standartlarının üzerinde üretim”

2022 yılında üretime başlayan Salihli OSB’deki tesisin 210 bin metrekarelik alana sahip olduğunu, 66 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık 100 bin ton üretim kapasitesi ile çalıştığını aktaran Eroğlu, “Bu tesis sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir merkez oldu. Endüstri 4.0 alt yapısı ile dünya standartlarının üzerinde bir üretim kalitesi ile çalışıyoruz. Temellerini attığımız 2. etap üretim tesisimiz ve lojistik merkezimiz ile bu kapasiteyi daha da yukarılara çıkaracağız. Bu tesis, en son teknolojilerle donatılacak ve üretim kapasitemizi önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, yeni istihdam imkanları oluşturarak ülke ekonomimize katkıda bulunacağız” İfadesini kullandı

“Türkiye’yi bitki koruma ürünü merkezi haline getireceğiz”

Türkiye’yi bitki koruma ürünleri üretim merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Eroğlu, “Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü üreticisi konumundayız. İlk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyoruz. Bizim bir hedefimiz var; Türk tarımını hak ettiği noktalara hep birlikte çıkaracağız. Ülkemizi bitki koruma ürünü üretim merkezine dönüştüreceğiz. İkinci etap yatırımımız da bu hedefimizin bir göstergesi” diye konuştu.