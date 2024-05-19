MAKSİAD’dan ithal mermere hayır çağrısı

DENİZLİ

Makine Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından yapılan TOKİ konutlarında yerli mermer kullanılması çağrısında bulundu.

Söz konusu projelerde ithal mermer kullanıldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Sarı, "Neden yerli üreticiden mermer alınmıyor? Cari açık ithal mermerle mi çözülecek? Zaten yüksek faiz oranları ile yatırım yapmakta ve üretmekte zorlanan yerli sanayici nasıl iş yapacak?" dedi.

Yerli sanayicinin yüksek faiz oranlarıyla mücadele ettiğini ve üretim yapmakta zorlandığını dile getiren Sarı, TOKİ yönetiminden ve yetkililerin bu konuda gerekli adımları atmasını beklediğini vurguladı.

Yerli üreticinin desteklenmesi ve ithal mermerin tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizen Sarı, cari açığın ithal mermerle çözülemeyeceğine dikkat çekerek TOKİ başta olmak üzere ilgililerden destek beklediklerini ifade etti.