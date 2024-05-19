Adana’nın Ar-Ge ve inovasyon ‘oscar’ları verildi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) 4. Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin 57 üniversitesinden 144 başvurunun olduğu yarışmada dereceye girenlere 600 bin TL ödül dağıtıldı.
ADANA / EKONOMİ
AOSB Seyhan Salonu’ndaki ödül törenine kamu, sivil toplum, özel sektör ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan AOSB Başkanı Bekir Sütcü sanayicilerine sadece sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanı sunmakla kalmayıp, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında güç sahibi olmalarının da yolunu açma çabasında olduklarını, bu yarışmanın da bu çabalarının bir parçası olduğunu bildirdi. Başkan Sütcü, düzenlenen yarışma ile yeni teknoloji ve metotları sanayiye kazandırmayı, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıklar başlatmayı amaçladıklarını anlattı.
Ödül alan projeler
‘Donanım-yazılım, elektrik-elektronik, enerji, yeşil teknolojiler, gıda-tarım, tekstil, makine imalatı ve otomotiv, savunma-uzay ve havacılık, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği’ tematik alanlarında ödül alan projeler şunlar:
Akademisyen / Lisansüstü Kategorisi
1’nci: Doç. Dr. Şükran Kara Dokuz Eylül Üniversitesi / Akademisyen
Proje Adı: Hayvansal Lif Atıkları Kullanılarak Elde Edilen Yerli Keratinden Biyo-Uyumlu Antibakteriyel Yara Örtüsü Tasarımı
2’nci: İlhan Altay / İnönü Üniversitesi / Kimya Mühendisi
Proje Adı: ILSAN Faboto-GSM
3’ncü: Nimet Özmeral / Konya Teknik Üniversitesi / Kimya Mühendisi
Proje Adı: Atık Lastiklerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Pirolitik Yakıttan D-Limonen Maddesinin Üretimi
Lisans Mezun / Lisansüstü Öğrenci Kategorisi
1’nci: İlknur Bağlan / Akdeniz Üniversitesi / Malzeme Mühendisi
Proje Adı: CELL designer
2’nci: Mehmet Türkoğlu / Artvin Çoruh Üniversitesi / Girişimci
Proje Adı: Tarımsal Atıklardan Selüloz Bazlı Bioplastik Üretim Yöntemi
3’ncü: Türkan Uzlaşır / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Gıda Mühendisi
Proje Adı: Süperkritik Karbondioksit (SK-CO2) Ektraksiyonu ile Spirulina Platensis’ten Gıdalarda Doğal Renklendirici Olarak Kullanılan C- Fikosiyanin Eldesi ve Yapısal Karakterizasyonu
Lisans Öğrenci Kategorisi
1’nci: Emrullah Erdeve / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Proje Adı: Ardv
2’nci: Musa Malkoç /Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Proje Adı: TürkHavKontrol.
3’ncü: Hatice Öztekin / Gebze Teknik Üniversitesi
Proje Adı: Mikroalg- Maya Simbiyotik Birlikteliği ile Biyoetanol Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Analizi ve Optimizasyonu.