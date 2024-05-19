Adana’nın Ar-Ge ve inovasyon ‘oscar’ları verildi

ADANA / EKONOMİ

AOSB Seyhan Salonu’ndaki ödül törenine kamu, sivil toplum, özel sektör ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan AOSB Başkanı Bekir Sütcü sanayicilerine sadece sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanı sunmakla kalmayıp, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında güç sahibi olmalarının da yolunu açma çabasında olduklarını, bu yarışmanın da bu çabalarının bir parçası olduğunu bildirdi. Başkan Sütcü, düzenlenen yarışma ile yeni teknoloji ve metotları sanayiye kazandırmayı, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıklar başlatmayı amaçladıklarını anlattı.

Ödül alan projeler

‘Donanım-yazılım, elektrik-elektronik, enerji, yeşil teknolojiler, gıda-tarım, tekstil, makine imalatı ve otomotiv, savunma-uzay ve havacılık, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği’ tematik alanlarında ödül alan projeler şunlar:

Akademisyen / Lisansüstü Kategorisi

1’nci: Doç. Dr. Şükran Kara Dokuz Eylül Üniversitesi / Akademisyen

Proje Adı: Hayvansal Lif Atıkları Kullanılarak Elde Edilen Yerli Keratinden Biyo-Uyumlu Antibakteriyel Yara Örtüsü Tasarımı

2’nci: İlhan Altay / İnönü Üniversitesi / Kimya Mühendisi

Proje Adı: ILSAN Faboto-GSM

3’ncü: Nimet Özmeral / Konya Teknik Üniversitesi / Kimya Mühendisi

Proje Adı: Atık Lastiklerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Pirolitik Yakıttan D-Limonen Maddesinin Üretimi

Lisans Mezun / Lisansüstü Öğrenci Kategorisi

1’nci: İlknur Bağlan / Akdeniz Üniversitesi / Malzeme Mühendisi

Proje Adı: CELL designer

2’nci: Mehmet Türkoğlu / Artvin Çoruh Üniversitesi / Girişimci

Proje Adı: Tarımsal Atıklardan Selüloz Bazlı Bioplastik Üretim Yöntemi

3’ncü: Türkan Uzlaşır / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Gıda Mühendisi

Proje Adı: Süperkritik Karbondioksit (SK-CO2) Ektraksiyonu ile Spirulina Platensis’ten Gıdalarda Doğal Renklendirici Olarak Kullanılan C- Fikosiyanin Eldesi ve Yapısal Karakterizasyonu

Lisans Öğrenci Kategorisi

1’nci: Emrullah Erdeve / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Proje Adı: Ardv

2’nci: Musa Malkoç /Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Proje Adı: TürkHavKontrol.

3’ncü: Hatice Öztekin / Gebze Teknik Üniversitesi

Proje Adı: Mikroalg- Maya Simbiyotik Birlikteliği ile Biyoetanol Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Analizi ve Optimizasyonu.