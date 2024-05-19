Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansman hedefi 300 milyar Euro

Eray ŞEN / ADANA

Garanti BBVA’nın, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecinde Türkiye’deki yatırımların önünü açmak ve ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ buluşmalarının beşinci durağı Adana oldu. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile iş dünyasından temsilcilerin katıldığı etkinlikte, AYM ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hakkında bilgi verildi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ’un ev sahipliğindeki buluşmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Etem Karakaya ile ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak iklim kriziyle mücadele konusunda 18 yılı aşkın süredir çalıştıklarını belirterek, “Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde ülkemizdeki şirketleri desteklemeyi ve sürdürülebilir yatırımların önünü açmayı önemsiyoruz” dedi. Ana hissedarları BBVA’nın 2018-2025 yılları arasında 300 milyar Euro’luk sürdürülebilir finansman sağlama hedefi olduğunu ifade eden Baştuğ, “Biz de bu hedefe 2025 yılına kadar en az 400 milyar TL tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar bunun yaklaşık yarısını gerçekleştirdik. Sürdürülebilir finansman hedeflerimizin yanı sıra, karbon yoğun sektörlerdeki riskimizi azaltmak konusunda da net hedeflerimiz var” diye konuştu.

Prof. Dr. Karakaya: Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedefi gerçekçi değil

Prof. Dr. Etem Karakaya da Avrupa Birliği’nde 1990’da 5.5 milyar ton karbondioksit-sera gazı emisyonu salınırken, 1990-2022 arasında yüzde 32 azaltıldığını belirterek, “Şu an 3.5 milyar tona kadar düşmüş durumda. 2030’a geldiğinde 1990 seviyesinin yüzde 55 altına indirecekler, 2050’de net sıfır, yani karbonsuz ekonomiye geçecekler” dedi. Bu süreçte Türkiye’nin durumunu değerlendiren Prof. Dr. Karakaya, şunları söyledi:

“Biz ise emisyonlarımızı 1990 seviyesine göre, azaltmayı bırakın yüzde 200 artırdık. Türkiye işin çok başında ve politikalarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız 2021 yılında, 2053 net sıfır hedefini açıkladı. Bu bağlamda orta dönem hedefi olarak 2030’da bugünkünün yüzde 43 üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Emisyonlarımızın zirve olduğu, sonrasında azalmaya geçeceği yılı da 2038 olarak belirledik. Avrupa Birliği 1990’dan beri yüzde 32 azaltabilmiş, 2050’ye kadar ‘acaba sıfırlayabilir miyim’ diye düşünürken, biz ‘2038’e kadar artıracağız, 2053’de sıfıra indireceğiz’ diyoruz. Bu pek gerçekçi değil.”