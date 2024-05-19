Sanayi Bakanlığı temsilcileri model fabrika için Denizli’de

DENİZLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetimi ile Denizli Model Fabrika paydaşları, çelik konstrüksiyon, arakat ve cephe taşıyıcıları montajı tamamlanan Denizli Model Fabrika’da biraraya geldi.

Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serkan Ulu ile DSO Yönetimi’nin biraraya geldiği görüşmede kent ekonomisi, kent sanayisine yön veren sektörler, üretim, istihdam ve ihracat konuları ele alınarak Denizli Model Fabrika’nın kente katacağı değer vurgulandı.

DSO Başkanı Kasapoğlu, “Aidiyet hissettik, bu projeyi sahiplendik” diye konuştu. Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ise sanayi için verimlilik, eğitim ve üretimin öncelikli olduğunu kaydetti. Model fabrikaların öneminden söz eden Başar, “Bakanlık olarak bizim odağımız sanayi. Model Fabrikalar ile yalın dönüşüm sürecine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

2024 yılı içerisinde açılışının yapılması hedeflenen Denizli Model Fabrika’da inşaat çalışmaları devam ediyor.