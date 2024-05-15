Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ne 'Alman' markajı

İZMİR / EKONOMİ

Ziyarette büyük bir Alman lojistik firmasının İzmir’de yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediği ifade eden Bremeninvest Yatırım Ajansı’nın Genel Müdürü Andreas Heyer, Türkiye Proje Koordinatörü Malte Weyhausen, söz konusu lojistik firmasının genel merkezinin Bremen'de bulunduğunu ve 140 yılı aşkın bir süredir lojistik sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti.

Firmanın faaliyet alanını Türkiye’ye genişletmek istediğini belirten Weyhausen, “Firmanın tedarik zinciri ağı oldukça güçlü. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da 100’e yakın lokasyonda yer alıyor, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu firmanın İzmir’e yapacağı yatırım kenti olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlamda Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ni yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

İzmir’in lojistik altyapı sistemi ve yeşil enerji konusunda işbirliği fırsatları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret ettiklerini belirten Bremeninvest Türkiye Proje Koordinatörü Malte Weyhausen, “Bremeninvest, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkileri zenginleştirmeyi amaçlıyor. İzmir'in kardeş kenti olan Bremen, Mart 2011 yılından itibaren İzmir’deki Bremeninvest ofisi ile Türkiye'de bulunan ve Almanya'ya açılmak ve ofis/depo kurulumu gerçekleştirmek isteyen firmalara ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyor” dedi.

Toplantıda konuşan Bremeninvest Genel Müdürü Andreas Heyer ise, İzmir ile geliştirilecek iş birliği fırsatlarını çok önemsediklerini vurguladı.

“Lojistik merkez hem İzmir’e hem hinterlandına katkı sunacak”

Heyeti ağırlayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Cemal Elmasoğlu ise, Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin sadece İzmir için değil, İzmir’in hinterlandında yer alan tüm şehirlerin ticareti için de önemli bir merkez olacağını, İzmir için yeni istihdam imkanlarını beraberinde getireceğini belirtti. Elmasoğlu, “Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile her türlü ulaştırma moduna etkin bağlantıları olan, düşük maliyetli, hızlı, güvenli, tüm fonksiyonlara ve donanımlara sahip, ithalat ve ihracat amaçlı bir organizasyon içinde tüm gümrük işlemlerinin yapılabilmesine imkan veren, gümrüklü antrepo ve serbest depolama hizmet alanlarının geliştirilmesi sağlanacak” dedi.