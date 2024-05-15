Körfez’de ilki gerçekleşen kariyer günleri etkinliğinde işverenlerle öğrenciler bir araya geldiler

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

"Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor" sloganı ile devam eden sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kariyer günleri etkinliğine, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Avukat Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, KTO üye firmaları, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında; öğrencilerin işletmeler ile etkileşime geçebilmesi için Körfez Mesleki ve Teknik Lisesi spor salonuna kurulan stantlarda karşılıklı ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Künü, “2022 yılında Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) arasındaki işbirliği kapsamında işverenlerle öğrencilerimizi buluşturduğumuz kariyer günlerine bir yenisi daha ekledik. Bu etkinliğin hazırlanmasında desteklerinden dolayı Körfez Ticaret Odası ve yönetimine teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Öğrencilerin mesleki başarıya ulaşabilmeleri adına ihtiyaçlarını gözeterek burs sayısını artıracağız"

2018 yılından bu yana kesintisiz olarak yürütmekte olduğumuz “Meslek Lisesi Gelecek Garantisi” projemizin pilot okulu olan Körfez MTAL öğrencilerine, istihdam garantili staj ortamı sağlamaya çalışıyoruz diyen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Bölgemizde ilki gerçekleşen bu etkinliği her yıl düzenli olarak büyüterek gerçekleştireceğiz. Öğrencilere, hem stajlarda gerekli teknik tecrübe ve becerileri kazanmaları hem de mezun olduklarında sahip oldukları teknik altyapı ile istihdam edilmeleri konusunda destek vereceğiz” ifadesini kullandı. Öztürk, ayrıca, Körfez Ticaret Odası ve Körfez İlçe Milli Eğitim temsilcilerinden oluşan Protokol Yürütme Kurulu’nun öğrencilerin mesleki başarıya ulaşabilmeleri adına ihtiyaçlarını gözeterek düzenli olarak bağışladıkları burs sayısını arttıracaklarını belirtti.

Nitelikli kalifiye işgücü ihtiyacının da her geçen gün artış gösterdiğini belirten Öztürk, “Meslek Lisesi mezunları çok kıymetli, şu anda bir insanın sermayesi varsa bile insan kaynağı olmadan işini büyütme olasılığı yok. Meslek mezunu olan arkadaşlarımız, mesleğinin erbabı olunca dünyanın neresine giderse gitsin, nerede olursa olsun nitelikli işler bulacak. Arkadaşlar gelecek sizlersiniz, mesleğinizin kıymetini bilin” şeklinde konuştu.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, “Körfez’de ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hakikaten çok kıymetli bir organizasyon gerçekleştiriliyor. İnşallah Körfez’de mesleği olan, işi olan, sürekli güzel meslekler edinen gençler yetiştireceğiz” diye dedi.

Körfez MTAL elektrik bölümü mezunu Ali Kemal Ayar’dan söyleşi

Öğrencilere tecrübe aktarımı, mesleki eğitimin içinden gelen biri olarak öğrencilere rol model olabilmek, gelecekte mesleki eğitimin ne gibi avantajlarını yaşayacaklarını gösterip öğrencileri motive edebilmek adına 1999 yılında Körfez MTAL elektrik bölümünden mezun olan Otokar Endüstriyel Otomasyon ve Elektrik Yöneticisi Ali Kemal Ayar, söyleşisinde; “Kocaeli Üniversitesi Kontrol sistemlerinden ön lisans mezunuyum. Akabinde çalışma hayatına geçtim. Çalışma hayatımda da birçok proje firmasında görev aldıktan sonra artık masanın diğer tarafı olan Otokar firmasına geçtim. Bu süre içerisinde üç bireysel patent ve beş tane de kurumsal patent başvurusunda bulundum. Aslında en büyük sıkıntılardan birini de meslek liselerine bakış olarak görüyorum. Kendimden örnek verecek olursam 98 yılında bir öğretmenimin hayatıma dokunuşu, farkındalık yaratması sayesinde otomasyon sektörüyle tanıştım” dedi.

“Üniversite bir araç olduğu gibi meslek liseleri de bir araçtır”

Üniversite mezunu bir araç bir sonuç değil hiçbir zaman da olmamalı diyen Ayar, “Üniversite bir araç olduğu gibi meslek lisesi de bir araç, baktığımızda iyi de bir araç. 208 kayıtlı üniversite var ve her birinden ilgili mühendislikten yılda 15-20 bin mezun çıkıyor. Fakat sektörün bu kadar makine ya da bilgisayar mühendisine ihtiyacı yok. Çünkü kalifiye eleman olarak meslek liselerinde tekniker veya teknisyen kategorisine daha fazla ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Bunu ciddi şekilde de sanayide yaşıyoruz. Dolayısıyla üniversiteler nasıl bir araçsa meslek liseleri de sizler için bir araçtır. Burada da kendinizi geliştirmeniz, kendi mesleğinizle ilgili süreçlere hakim olmanız, araştırmanız gerekiyor” ifadesini kullandı.