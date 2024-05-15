AHBİB, Asya Pasifik pazarı için hamleler yapıyor

MERSİN / EKONOMİ

Sektör etkinliğinin artırılması için yapılan çalışmalardan söz eden Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, birlik olarak 23-26 Nisan tarihleri arasında Singapur’da düzenlenen FHA Food and Beverage Fuarı'na Türkiye Gıda İhracatçıları markası çatısı altında katıldıklarını anımsattı.

Dünya gıda ticaretinde önemli bir reexport merkezi olarak bilinen bu ülkede ürün tanıtımları ve tadım etkinlikleriyle Asya Pasifik pazarında sektörün konumunu güçlendirmek için hamleler yaptıklarını vurgulayan Memiş, “Fuara Türkiye’den 26 gıda firması katıldı. Singapur’a geçen yıl yüzde 20,2 artışla 20 milyon 657 bin dolar ihracat gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri firmaları, 2,2 milyar insanın yaşadığı RCEP bölgesine açılma şansı yakaladı. Özellikle Tayland, Vietnam ve Bangladeş’ten gelen ithalatçılarla verimli görüşmeler yaptık” dedi.

Nisan ayı ihracat rakamlarına da değinen Veysel Memiş, yılın bu döneminde uluslararası pazarlarda değerlendirilen 159 bin 200 ton üründen 147 milyon 776 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Memiş, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Hollanda pazarlarında ulaşıp 51 ülkede önemli ihracat artışlarına imza attıklarını bildirdi.