Eskişehir OSB, Türkiye’nin ilk akıllı OSB’si oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve Eskişehir OSB tarafından yürütülen “Dijital Dönüşüm Platformu” projesi kapsamında kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’nde, Türkiye’de ilk kez kullanılan LoRaWan sistemi ile sanayi kuruluşlarının tüketimleri anlık izleniyor. Merkez, ayrıca kablosuz iletişim ağı ile dijital dönüşüm sürecine de katkı sağlıyor.

Teknolojisi Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren Midsoft firması tarafından geliştirilen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin 2023 yılında hizmet vermeye başladığını aktaran Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu projeyle Türkiye’nin ilk akıllı OSB’si olduklarını söyledi. Merkez ile firmaların düşük maliyetle dijitalleşme sürecine geçişini sağladıklarını vurgulayan Küpeli, bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını iletti. Nadir Küpeli, “Dijital Dönüşüm Merkezimiz’de kullanılan sistem dünyada bu büyüklük ve çapta sanayi alanlarında kullanılan ilk sistemdir. Bu ölçek ile Eskişehir OSB, LoRaWan sisteminin kullanıldığı dünyadaki en büyük sanayi alanlarının ilki olmuştur. Merkez sayesinde, firmalarımız düşük maliyetle dijitalleşme sürecine geçiş sağlayabilecekler” dedi.

“Sanayide verimliliği artırarak, üretkenliği üst düzeylere taşıdık”

“Bölgemizde dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını da amaçlıyoruz” diye konuşan Küpeli, “Bu sebeple sisteme sanayi kuruluşlarımızı da entegre ettik. Böylece şirketlerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırıp, sanayide verimliliği artırarak, üretkenliği daha üst düzeylere taşımayı hedefledik. Dijital dönüşüm sayesinde şirketler daha verimli, uygun maliyetli ve rekabetçi hale gelmiş olacak. Dijital dönüşüm ayrıca üretim süreçlerini optimize etmek, üretim kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve yeni iş modelleri oluşturmak gibi faydalar sağlamaktadır” diye konuştu.

Bir kazan kazan projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Nadir Küpeli, “Her paydaş, çok önemli kazanımlar elde etti. Öncelikle bu projenin ana omurgası olan LoRaWAN teknolojisi, Eskişehir’de faaliyet gösteren Midsoft firması tarafından bir TÜBİTAK projesi olarak geliştirilerek, nihai ürün olarak sanayicilerimizin kullanımına sunuldu. Biz de kurduğumuz bu sistemle başlangıçta KOBİ-OSB alanımızda daha sonra ise tüm OSB genelinde firmaların doğalgaz tüketimlerini artık anlık olarak okumaktayız. Yakın zamanda su tüketimlerini de bu yolla izlemeye başlayacağız. LoRaWAN teknolojisini ve sensör altyapısını, ESART arıtma tesisimizdeki makinelerin takibi amacıyla da kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Merkez sayesinde zaman ve emek tasarrufu sağlandı

Projenin sağladığı faydalar ve tasarruflar hakkında bilgiler veren Nadir Küpeli, sanayi kuruluşlarının tüketimlerinin faturalandırılması sürecinin daha da hızlandığını ve insan hatalarından arındırıldığını dile getirdi. En önemli aşamalardan birinin de sanayi kuruluşlarının bu projeden yararlanır hale gelmesi olduğuna dikkat çeken Küpeli, “Bu teknolojiyle üretilen sensörleri fabrikalarımızdaki üretim makinelerine takarak, belli bir bedel karşılığında kullanımını sağlayacağız. 7/24 sürekli üretimin seyri ile yaşanan üretim aksamaları gibi çok çeşitli bilgiler böylece sanayicilerimize aktarılacak. Sanayicilerimiz de ortak bulut alanından kendi hesaplarına ulaşarak verimlilik takibi yapabilecekler. Bu altyapıyı firmalarımızın kullanmasını teşvik etmek için bulut altyapımızı bir süreliğine bedelsiz olarak, ardından çok cüzi ücretlerle kullanıma sunacağız. Firma yetkilileri günün her saati cep telefonundan ya da bilgisayarlardan hesaplarına ulaşarak, üretim halindeki makinelerinden yansıyan tüm verilere kolaylıkla ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.