BAH Darıca Hastanesi, hasta kabulüne başladı

EKONOMİ / KOCAELİ

Yönetim Kurulu Başkanlığını Opr. Dr. Yakup Yönten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını Dr. Nilgün Yönten’in yaptığı, sağlık sektöründe 28 yıldır öncü bir rol üstlenen Büyük Anadolu Sağlık Grubu, Darıca’daki 20 bin metrekarelik yeni hastanesiyle kapılarını açtı. Genel Müdürlüğü’ne Tayfun Mercan’ın getirildiği Büyük Anadolu Darıca Hastanesi, çevre dostu enerji kullanımına uygun teknik altyapısı ve akıllı bina mimarisiyle tasarlanmış olup, yüksek tıbbi teknoloji cihaz parkuru ve profesyonel uzman kadrosuyla hizmete başladı.

Hasta konforunun ve mahremiyetinin öncelikli tutulduğunu belirten Opr. Dr. Yakup Yönten, “5 yıldızlı otel konforunda, 150 yatak kapasiteli hastanemizde; biri hibrit olmak üzere toplam 7 ameliyathane, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile tüm branşlarda, yurt içi ve yurt dışından geniş bir hasta portföyüne hizmet verilmesini planlanıyoruz. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Tarihi Yarımadası’na yakınlığı sebebiyle sağlık turizmi alanında da öne çıkacak. BAH Darıca Hastanesi olarak, hasta ve yakınlarına kurumsal hizmetin yanı sıra "Sağlıkta Güven" sloganını benimseyerek aile sıcaklığı ile hem sağlık hem de güvenin adresi olmaya devam edeceğiz” dedi. Uzun yıllardır Samsun’daki hastanelerinde 35 farklı ülkeye yurt dışı sağlık hizmeti veren BAH Sağlık Grubu, bu alanda edindiği tecrübe ve bilgi birikimini Darıca Hastanesi‘nde daha da geliştirmeyi planlıyor.

“Sağlık kuruluşları ve üniversitelerle yapılan iş birlikleriyle yeni projeler hedefliyoruz”

Eski Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney’in başhekimliğini yürüttüğü, akademik ve uzman kadrosuyla obezite ve diyabet cerrahisi, onkolojik cerrahi, beyin omurilik cerrahisi ve mikro cerrahi başta olmak üzere tıbbın birçok branşında ameliyatların yapılabildiği BAH Darıca Hastanesi, sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası hastalara yönelik yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Hastanede yaklaşık 500 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını söyleyen BAH Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, Konya Selçuk Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin‘in BAH Sağlık Grubu’nun akademik direktörlüğünü üstlendiğini belirterek, akademik kadrolarını daha da genişleteceklerini, yurt içi ve yurt dışından sağlık kuruluşları ve üniversitelerle yapılan kapsamlı iş birliği anlaşmalarıyla akademik ve sağlık alanında yeni projeler hedeflediklerini kaydetti.

Yönten, yeni açılan BAH Darıca Hastanesi’nin bölgeye, ülkeye ve sağlık camiasına hayırlı olmasını dileyerek hasta kabulüne başladıklarını açıkladı.