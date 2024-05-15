Sakarya ‘Bike Fest’ 26 Mayıs’a kadar devam edecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Cumhurbaşkanlığı himayeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bike Fest 26 Mayıs’a kadar devam edecek.

Bisiklet şöleninde Sakaryalılar, dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile büyük bir heyecana tanıklık edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “15-26 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecek Bike Fest ile bisiklet sporunun kalbi Sakarya’da atacağını belirterek, tüm sporseverleri büyük heyecana sahne olacak Bike Fest için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne beklediklerini söyledi.

4 gün 4 etapta 513,4 km

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Bike Fest,Tour Of Sakarya yol bisikleti yarışı ile başlayacak. Vatandaşların merakla beklediği ve 4 gün, 4 etapta 513,4 km olarak gerçekleştirilecek yarış, Sakarya’dan Karasu’ya doğal güzelliklerin içinden geçen görsel bir şölene dönüşecek. 2024 Sakarya Bike Fest Dağ bisikleti yarışı Sakarya MTB Cup 16 Mayıs’ta, gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak.

Bisiklette ‘Dünya Kupası’ heyecanı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 2024 Sakarya Bike Fest ile kutlanacak. Etkinlikler, konserler ve sürpriz hediyeler vatandaşlarla buluşacak. En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dağ Bisiketi Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 2024 Sakarya Bike Fest, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.