MUĞLA / EKONOMİ

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Muğla’daki 35 kooperatif ve 3 birliğin yöneticileriyle bir araya gelen Aras, “Bizim ana amacımız, üretimi güçlendirerek çiftçilerimizin ve köylülerimizin yaşam kalitesini arttırmak, şehrimizi bereketin ve çeşitliliğin sembolü haline getirmek. Tarım politikalarımızın temel hedeflerinden birini çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım uygulamaları ile verimliliği arttırmak olarak belirledik. Ayrıca en önemli hedeflerimizden biri de toprağımızı ve su kaynaklarımızı koruma altına almak. Böylelikle hem üretimi arttırmayı hem de üreticiye kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Bütçemizin büyük kısmını tarıma ayıracağız”

Tarımda sürekliliği sağlamak için soğuk hava depoları kuracaklarını belirten Aras; “Tarım sektöründeki girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçilerimizi zorladığının farkındayız. Bu yüzden canlı hayvan, fide, fidan, tohum, sıvat, petek, gübre, mazot, paketleme ve depolama, markalaşma ve dijital pazarlama desteği vereceğiz. Bütçemizin büyük kısmını tarıma ayıracağız. Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Traktörü olmayan veya traktörüne mazot koyacak durumu olmadığı için tarlasını süremeyen çiftçi kalmayacak. Talepler doğrultusunda biz gidip o üreticimizin tarlasını süreceğiz. Muğla’da sürülmeyen tarla kalmayacak, üretim aratacak” diye konuştu.

“Sağlıklı nesiller için sağlıklı gıda üretmek zorundayız”

Toplantıya katılan çiftçiler de görüş ve önerilerini paylaştılar. Marmaris Çetibeli Mahallesi’nde zeytincilik ve hayvancılıkla uğraşan Hatice Güdür, “Tarım, bizim ana ihtiyacımız olan gıdayı üretiyor. Gıdamız eksik olduğu zaman bizim hayatımız, sağlığımız etkilenecektir. Sağlıklı nesillere ulaşabilmek için, sağlıklı gıdayı üretmek zorundayız” dedi.

Algı Köyü’nden toplantıya katılan Öznur Türkoğlu da Yerkesik’te lavanta ürettiğini belirterek, “Belediyenin çiftçilerimiz için yapacağı yardım ve destekler çok önemli. Bizler üretim yapmak zorundayız. Çocuklarımızın çiftçilikle uğraşmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu görmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Marmaris Kadın Kooperatifi üyesi Ebru Turan ise el sanatları üzerine çalıştıklarını anlatarak, “Bu organizasyon ile bütün kooperatifler bir araya geldi. Başkanımızın bizleri desteklemesi yanımızda olması çok güzel. Kooperatiflerin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Hem pazar bulma, hem üretim konusunda. Başkanımız kapısının sonuna kadar açık olduğunu söylemesi biz çiftçileri çok memnun etti” dedi.