Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasını istiyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile sezona erken ve güçlü bir başlangıç yapan turizm sektörü temsilcileri, pazardaki canlılığın bu şekilde devam etmesi için Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olarak ilan edilmesini istiyor. En büyük sorunlarından birinin turizm sezonlarının kısa sürmesi olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, bu tür uygulamaların sektöre can suyu olduğuna dikkat çektiler.

Nisan ayına denk gelmesine karşın, tatilin 9 güne çıkarılması nedeniyle Ramazan Bayramı’nın turizmciler için canlı geçtiğini ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Bayramda Türkiye'nin birçok noktasında doluluklar yüzde 100’e ulaştı. İzmir'de de durum aynıydı. İzmir ve çevre iller olarak bayram bereketini yaşadık. Tabi, bu enflasyonist ortam nedeniyle beklentilerimiz tam karşılanmadı. 9 gün değil ortalama 3-4 günlük konaklamalar oldu. Geçtiğimiz yıllarda konaklama süresi daha yüksek olurdu. Kurban Bayramı tatili için de ciddi bir talep var. Devletimizden Kurban Bayramı tatilini de 9 güne çıkarılmasını istiyoruz. Bunun turizmciye olduğu kadar vergi geliri açısından devletimize de yararı olduğu ve turizmcinin dışında paydaş birçok sektörü olumlu yönde tetiklediği bir gerçek” ifadelerini kullandı.

“Doluluk Ramazan Bayramı ile sınırlı kaldı”

Çeşme’de Ramazan Bayramı’nda tüm açık otellerde yüzde 100 doluluk oranının yakalandığını, ancak bunun şimdilik bayramla sınırlı kaldığını dile getiren Çeşme Turistik İşletmeciler ve İşletmeler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, “Kurban Bayramı’yla birlikte yoğun sezonu göreceğimizi ve doluluklarımızın yüzde 90’lara ulaşacağını bekliyoruz. Çeşme olarak uzun yıllardır 90 günlük doluluğa hizmet ediyoruz. Özellikle son yıllarda bu döngüyü bozmak için ve sezonu en az 5-6 aya uzatmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her şey dahil oteller için zor bir sezon olacak”

Haziran ayından itibaren yoğun ve yüksek tempolu bir sezon öngördüğünü ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli de, “Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının sonucunda doluluk yönünden sezona iyi başlamış olsak da, işletme giderlerimiz ve ön göremediğimiz maliyet artışları bizleri kaygılandırıyor. Yüksek enflasyon, maliyet artışları ve beklentinin altında kalan kur neticesinde işletmeler zorlanıyor. Özellikle her şey dahil oteller için zor bir sezon olacak” ifadelerini kullandı.