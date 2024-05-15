Zeytinyağı ihracatçıların yeni başkanı Mehmet Emre Uygun oldu

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen EZZİB yönetimi, başkanlığa oy birliği ile Uygun’u seçti.

Davut Er ise yönetimdeki görevine başkan yardımcısı olarak devam edecek. Yeni dönemde; Mehmet Kadri Gündeş başkan yardımcılığı görevine devam ederken, Ayhan Bakan, Aykut Eker, Aysun Aras, Güngör Şarman, İsmail Selçuk, Levent Bilginoğulları, Mehmet Şafi Tunç ve Rahmi Balsarı yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin son çeyrek asırda zeytincilik sektörüne büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken M. Emre Uygun, 90 milyondan 200 milyona çıkan zeytin ağacı varlığının rekoltede kendini hissettirmeye başladığını, rekoltenin katma değere dönüşmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için ihracatın tarım ürünlerinin sigortası niteliğinde olduğunu vurguladı.

“Öncelikli hedefimiz ihracattaki kısıtlamaların kaldırılması”

Zeytinyağı ihracatında devam eden dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının öncelikli görevleri olduğunun altını çizen Başkan Uygun, “Türkiye’de 200 bin ton civarında zeytinyağı stoğu var. 2024/25 sezonu için yüksek bir rekoltenin geleceği ile ilgili emareler güçlü bir şekilde ortada. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi üretici ülkelerde de güzel bir rekolte beklentisi hâkim. Bu şartlarda zeytinyağındaki dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılması gerektiğini hem Ticaret Bakanlığı, hem Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde dillendiriyoruz. Bu konuda kısa sürede sonuç almak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Dünya genelinde zeytinyağı fiyatlarının 10 Euro seviyelerinden 6-7 Euro bandına gerilediği bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Uygun, sözlerini şöyle tamamladı; “Elimizde stoktaki ürünler beklediği için değer kaybederken fiyatlardaki gerileme nedeniyle kaybımız katmerlendi. Kısıtlamaların kalkması durumunda 2024/25 sezonunda Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatta 1 milyar doları geçebilecek potansiyele sahip olduğu ortada.