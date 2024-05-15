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SAMİB yeni dönem vizyon toplantısında yol hartasını belirledi

Nisan ayında olağan genel kurulunu gerçekleştiren SAMİB Derneği Yönetim Kurulu yeni dönem çalışma hedef, amaç ve strateji toplantısını ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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SAMİB yeni dönem vizyon toplantısında yol hartasını belirledi
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Yoğun bir gündem ile başlayan toplantıda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda ana amaçlar belirlendi.

Temel olarak “üyelerine ve bölgeye sürdürülebilir katkı sağlama” ve “ulusal/uluslararası arenada görünür olma” amaçları doğrultusunda konsept bir marka dernek olma yolunda atılması gereken stratejiler istişare edildi.

Nitelikli İş Gücü, İhracat, Kurumsallaşma, Erişilebilirlik, Ulusal ve Uluslararası Projelerden Faydalanma ve Katma Değerli Üretim gibi üyelerine katkı sağlamak açısından birçok temanın odak noktası olduğu toplantının sonucunda yol haritası belirlenerek en kısa sürede geçmiş dönemlerde de olduğu gibi etkinliklerin daha da ileriye taşınarak hayata geçirilmesi planlandı.

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