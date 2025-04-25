  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Lufthansa Group Airlines’ta üst düzey atama
Takip Et

Lufthansa Group Airlines’ta üst düzey atama

Luis Monreal, Lufthansa Group Airlines’ın Orta Doğu'da bulunan 16 ülkedeki ticari ve satış faaliyetlerini yönetecek. Dubai'de görev alacak olan Monreal, markanın satış ve ticari faaliyetleri yönlendirmenin yanı sıra; Orta Doğu satış bölgesinde Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Edelweiss ve Eurowings temsilciliklerini de koordine ederek yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lufthansa Group Airlines’ta üst düzey atama
Takip Et

Luis Monreal, Lufthansa Group Airlines Orta Doğu Satış Direktörü olarak atandı. Monreal’in sorumlu olacağı bölge; Türkiye, ‘Levant Bölgesi’, Irak, İran ve Pakistan'dan oluşuyor. Luis Monreal, yeni görevinde Lufthansa Group Airlines Avrupa Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Satış Başkan Yardımcısı Julia Hillenbrand'a bağlı olarak çalışacak. Monreal, bu atamayla Lufthansa Group'un Frankfurt'taki genel merkezinde yeni bir pozisyon üstlenen Serkan Guerguen'in yerine geçmiş oldu.

Luis Monreal, markanın bölgedeki satış ağını ITA Airways ile önümüzdeki dönemde yapılacak iş birlikleri de dahil olmak üzere, kurumun bölgedeki varlığını daha da ileriye taşıyacak operasyonlar gerçekleştirecek. Monreal’in amaçları arasında; dağıtım kanallarını daha da geliştirmek ve sürdürülebilirlik alanındaki çözümlerin uygunluğunu artırmak da bulunuyor.

Luis Monreal kimdir?

Barselona Üniversitesi'ndeki ekonomi eğitimi sırasında 1997’de stajyer olarak Lufthansa'ya katılan Monreal, 1999’da Lufthansa Cargo'da iş geliştirici olarak çalışmaya başladı, ardından 2001’de küresel hesap yöneticisi oldu. Luis Monreal, 2007’de Lufthansa Group Airlines, yolcu departmanına geçerek İspanya ve Portekiz İş Geliştirme Başkanlığı görevini üstlendi. Monreal, 2012'den itibaren Hollanda, İspanyolca konuşulan Güney Amerika pazarları ve son olarak da Körfez bölgesindeki bazı pazarlar gibi birçok farklı pazarda satış sorumluluğu görevini üstlendi.

İspanya’da doğan Luis Monreal, 2022'den beri ailesiyle birlikte Dubai'de yaşıyor. Monreal, Instituto de Empresa'dan (IE) MBA derecesine sahip.

Life Sciences Ingredients 2025 ile kozmetik, gıda ve ilaç sektörleri İstanbul’da buluşuyorLife Sciences Ingredients 2025 ile kozmetik, gıda ve ilaç sektörleri İstanbul’da buluşuyorŞirket Haberleri
Tomsuklu OSB üretime hazırlanıyorTomsuklu OSB üretime hazırlanıyorŞehirler

 

Şirket Haberleri
Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı, Haziran’da Enver Bakioğlu'na devredilecek
Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı, Haziran’da Enver Bakioğlu'na devredilecek
ASKO, Buhler Industrıes’in tüm hisselerini satın aldı
ASKO, Buhler Industrıes’in tüm hisselerini satın aldı
Scratch Cup 2025’te, geleceğin kodları doğa için yazıldı
Scratch Cup 2025’te, geleceğin kodları doğa için yazıldı
Enerjisa’dan sektöründe bir ilk: Para puan kazandıran mobil cüzdan
Enerjisa’dan sektöründe bir ilk: Para puan kazandıran mobil cüzdan
Nomura'nın dördüncü çeyrek karı yüzde 27 arttı
Nomura'nın dördüncü çeyrek karı yüzde 27 arttı
Fitch, Nissan Motor'un kredi notunu düşürdü
Fitch, Nissan Motor'un kredi notunu düşürdü