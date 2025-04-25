Lufthansa Group Airlines’ta üst düzey atama

Luis Monreal, Lufthansa Group Airlines Orta Doğu Satış Direktörü olarak atandı. Monreal’in sorumlu olacağı bölge; Türkiye, ‘Levant Bölgesi’, Irak, İran ve Pakistan'dan oluşuyor. Luis Monreal, yeni görevinde Lufthansa Group Airlines Avrupa Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Satış Başkan Yardımcısı Julia Hillenbrand'a bağlı olarak çalışacak. Monreal, bu atamayla Lufthansa Group'un Frankfurt'taki genel merkezinde yeni bir pozisyon üstlenen Serkan Guerguen'in yerine geçmiş oldu.

Luis Monreal, markanın bölgedeki satış ağını ITA Airways ile önümüzdeki dönemde yapılacak iş birlikleri de dahil olmak üzere, kurumun bölgedeki varlığını daha da ileriye taşıyacak operasyonlar gerçekleştirecek. Monreal’in amaçları arasında; dağıtım kanallarını daha da geliştirmek ve sürdürülebilirlik alanındaki çözümlerin uygunluğunu artırmak da bulunuyor.

Luis Monreal kimdir?

Barselona Üniversitesi'ndeki ekonomi eğitimi sırasında 1997’de stajyer olarak Lufthansa'ya katılan Monreal, 1999’da Lufthansa Cargo'da iş geliştirici olarak çalışmaya başladı, ardından 2001’de küresel hesap yöneticisi oldu. Luis Monreal, 2007’de Lufthansa Group Airlines, yolcu departmanına geçerek İspanya ve Portekiz İş Geliştirme Başkanlığı görevini üstlendi. Monreal, 2012'den itibaren Hollanda, İspanyolca konuşulan Güney Amerika pazarları ve son olarak da Körfez bölgesindeki bazı pazarlar gibi birçok farklı pazarda satış sorumluluğu görevini üstlendi.

İspanya’da doğan Luis Monreal, 2022'den beri ailesiyle birlikte Dubai'de yaşıyor. Monreal, Instituto de Empresa'dan (IE) MBA derecesine sahip.