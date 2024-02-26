MAN, Avrupa’da elektrikli belediye otobüsü satışlarında zirveye yerleşti

Sürdürülebilir mobiliteye yönelik yatırımlarına devam eden MAN Truck & Bus, Avrupa’da elektrikli belediye otobüsleri satışlarında zirveye yerleşti. Yalnızca geçen yıl Avrupa'daki 30 ülkede, toplamda 780 MAN eBus tescil edildi. Son istatistiklere göre, MAN yaklaşık yüzde 13,3'lük pazar payı ile Avrupa elektrikli otobüs pazarının zirvesine yerleşti.

MAN, 2023 yılında eBus satışlarında rakamlarını katladı. 2022 yılında, toplamda 263 adet eBus satan şirket, 2023 yılında toplam 771 eBus satarak, önemli bir başarıya imza attı. MAN, bu oranla bir önceki yıla göre Lion's City E'nin satış rakamlarını neredeyse üçe katlamış oldu. Genel Avrupa pazarında pazar lideri olmakla kalmayan MAN, aynı zamanda 2023 yılında 245 Lion's City E’nin tescil edildiği Almanya’da, 126 tescilin yapıldığı İsveç’te, 69 tescilin yapıldığı Belçika’da, 26 tescilin yapıldığı Avusturya’da ve 8 tescilin yapıldığı Slovenya’daki ulusal eBus pazarlarında da 1 numara oldu.

Konuya ilişkin Otobüs Satış ve Ürün Müdürü Robert Katzer, "Rakamlar açısından Almanya, İsveç, İspanya, Norveç ve Belçika pazarları yarışı önde götürüyor. 2023 yılında Avrupa'da tescil edilen tüm Lion City E'lerin neredeyse yüzde 80'i bu beş ülkede yollarda olacak. Güvenli, güvenilir ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir yerel ulaşım sağlayacak." dedi.

İspanya ve Norveç'teki eBus pazarları 2023’te güçlü bir büyüme gösterdi

İspanya ve Norveç'teki eBus pazarları geçen yıl hem toplam kayıt rakamları hem de MAN eBus'ların yeni kayıtları açısından özellikle güçlü bir büyüme gösterdi. Norveç'te 76, İspanya'da 93 Lion's City E hizmete girdi ve İspanya'nın Alicante, Bilbao, Málaga, San Sebastián ve Valencia gibi şehirleri bu yenilikçi şehir içi otobüsü kullanmaya başladı. Seri üretimin başlamasından yaklaşık üç yıl sonra, Eylül 2023'te MAN'ın Polonya’nın Starachowice'deki fabrikasında üretim hattından çıkan 1.000'inci Lion's City E, İspanya’nın Madrid şehrinde hizmete başladı.

Avrupa’da ise, özellikle İskandinavya ülkeleri elektro mobilitenin öncüleri arasında yer alıyor. İsveç, Norveç ve Danimarka'da geçtiğimiz mali yılda 230 adet elektrikle çalışan MAN şehir içi otobüsü tescil edildi. MAN, sadece Aralık ayında Norveç'in başkenti Oslo'da 76 e-otobüsü başarıyla yollara çıkardı. 59 solo ve 17 körüklü otobüs, ulaşım operatörü Unibuss tarafından sipariş edildi. Şirket, toplu taşımada özellikle CO2 dengesini önemli ölçüde iyileştirmek için MAN Lion's City E'yi tercih etti.

“Elektrikli otobüs satışlarımızı daha da artırmak istiyoruz”

MAN Truck & Bus Otobüs Müdürü Barbaros Oktay ise şunları kaydetti: "Müşterilerimize ve aynı zamanda otobüs ekibimizin yorulmak bilmeyen çabalarına borçlu olduğumuz bu başarılardan çok memnunuz. Yeni yılda, sürdürülebilir mobiliteye yönelik dönüşümü sürdürmek ve elektrikli otobüs satışlarımızı da artırmak istiyoruz."