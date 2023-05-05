Matriks’ten ilk üç ayda 104,3 milyon lira ciro

Matriks, 2023 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk üç ayda satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104'lük artışla 104,3 milyon liraya ulaştıran Matriks'in, ilk üç aylık dönemdeki net kârı ise 22,1 milyon lira oldu. Böylece Matriks, 2022 yılının aynı dönemine göre net kârını yüzde 46 artırdı.

İlk üç aya ilişkin verileri değerlendiren Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Ulusal ve uluslararası düzeydeki dalgalanmalara rağmen, sağlıklı ve sürdürülebilir bilanço yapımızı koruduk. Beklenmedik zorlukların gölgesinde elde ettiğimiz bu rakamlar, uzun vadeli planlarımız çerçevesinde ilerlediğimizi net olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.

“Sektör için dijital kütüphane oluşturuyoruz”

Ülkede finansal okur yazarlığın gelişimi konusunu öncelikli faaliyetler kapsamında değerlendirdiklerini ve projeler ürettiklerini anlatan Tutar, şunları kaydetti: “Bugüne dek farklı formatlarda oluşturduğumuz içerikler artık dijital bir kütüphaneye dönüşüyor, hedefimiz yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her anda, istedikleri bilgileri buradan alabilmesini sağlamak. Kar amacı gütmeyen Matriks Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz online ve yüz yüze buluşmalarımızı, sektörün çok değerli profesyonellerinin de katılımlarıyla dijital ve sürdürülebilir bir başvuru kaynağına dönüştürme çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca kendini algoritmik işlemler konusunda geliştirmek isteyen yatırımcılara kaynak oluşturmak üzere kurduğumuz algokutuphanesi.com'u daha da geliştirip ürünlerimize entegre ediyoruz.”