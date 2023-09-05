McDonald's, Türkiye'deki restoran sayısını artırdı

Ürün içeriklerinin yüzde 98’ini yerel üreticilerden tedarik eden McDonald’s, 2023 yılında 7500’e yaklaşan çalışan sayısıyla istihdama destek veriyor.

Son olarak McDonald’s Türkiye’nin yeni restoran konseptiyle açılan Ankara-Etlik şubesinde, yeni restoran deneyimi misafirlerin hizmetine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, "Yeni konseptimiz ve geleceğin restoran deneyimini Ankaralılar ile bir kez daha bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. McDonald’s Türkiye olarak yeni konseptimizi ve ikonik lezzetlerimizi Türkiye’nin her noktasına taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.