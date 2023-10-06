MediaMarkt Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

MediaMarkt Türkiye'den şirketin global organizasyonuna üst düzey atama gerçekleşti. 2023 başından beri MediaMarkt Türkiye CEO'su olan ve MediaMarkt İspanya CEO'luğuna getirilen Kocabaş, yeni görevine 1 Kasım'da başlayacak.

MediaMarkt Türkiye'ye 2016'da satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi (CPO) olarak katılan, ardından da görevine ticaretten sorumlu icra kurulu üyesi (CCO) olarak devam eden Faruk Kocabaş, 2023 başından beri MediaMarkt Türkiye CEO'su olarak görev yapıyordu.

Markanın pazar liderliği yolculuğuna büyük katkılarda bulunan; MediaMarkt Türkiye'nin grupta en yüksek büyümeye sahip ülke olmasına liderlik eden; strateji, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlama gibi alanlarda uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkati çeken Kocabaş, Türkiye'deki başarılı kariyerinin ardından şimdi de görevine MediaMarkt İspanya CEO'su olarak devam edecek.

Uluslararası şirketlerdeki uzun kariyeri boyunca her zaman başarılı işlere imza atan ve Türkiye'de Türk Philips Ticaret AŞ ve TP Vision Elektronik Ticaret AŞ'de, Hollanda'da Philips Consumer Lifestyle BV ve MMD Monitors & Displays Nederland BV'de üst düzey görevler üstlenen Kocabaş, ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun oldu.