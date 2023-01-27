Medicana Bursa 5 yaşında

BURSA (EKONOMİ) - Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu’nun 13. hastanesi olarak 2018 yılında hasta kabulüne başlayan Medicana Bursa Hastanesi, beşinci yılını doldurmanın gururunu yaşıyor. Bursa’nın yanı sıra Güney Marmara bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alan Medicana Bursa Hastanesi’nin gerçekleştirilen kutlama toplantısına, Medicana Sağlık Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Reha Özkaya, Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Başhekim Dr. Neşe Tunalı, Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük, Tıbbi Kurucu Direktör Prof. Dr. Serdar Ener ve hekimler ile hastanenin çalışanları katıldı.

“1 milyon 500 bin muayene”

,Aradan geçen 5 yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin muayene, 105 bin ameliyat, 500 bine yakın tetkik, 8,5 milyon test yaptıklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, “Özellikle açılış dönemiyle başlayan ve sonrasında da durmaksızın devam eden çalışma temposunun karşılığıdır bu rakamlar. Bursa halkının teveccühünü ve güvenini kazanmak ise ödüllerin en büyüğüdür. Tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve üstün teknoloji ile birleştirdiğimiz cerrahi tedavi olanaklarını hasta odaklı hizmet anlayışıyla bir araya getirdik. Bu anlayışla sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Medicana Bursa, büyümesini sürdürüyor

Medicana Bursa Hastanesi’nin sadece kent için değil, Güney Marmara’ya verdiği hizmetlerle de önemli bir konumda olduğuna işaret eden Genel Müdür Dr. Karşı, “Markamız artık yaptığı işler, oluşturduğu kadrolar ve teknik altyapısıyla aranan ve ihtiyaç duyulan bir hastane yapısına ulaştı. Şu anda Bursa hastanesi olarak Medicana Grubu’nun amiral gemisi konumundayız” dedi. Medicana Grubu’nun iyi bir know how kurgusu yapabilen bir grup olduğuna işaret eden Dr. Karşı, Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer alan grubun özellikle sağlık ve eğitim sektörlerine odaklanarak yatırımlarını sürdürdüğünü aktardı.

“En iyi olmayı planlıyoruz”

Medicana Sağlık Grubu Bursa Hastanesi ile Güney Marmara’nın en kapsamlı ve en iyi sağlık hizmeti veren hastanesi olmayı planladıklarını belirten Karşı, “Beyin pili uygulaması, beyin tümörleri, omurilik hastalıklarında Beyin Cerrahisi ile, diz, kalça, ayak bileği, omuz, travmatoloji ve skolyoz ameliyatları ile ortopedik cerrahide ve omurga cerrahisinde iddialıyız. Excimer lazer ve diğer cerrahi tedavi alt yapımız ile göz sağlığı ve hastalıklarında iddialıyız. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde en önemli merkezlerden bir tanesidir. Dahili branşlarda iç hastalıkları başta olmak üzere göğüs hastalıkları ve yan dalları olan, gastroenterolojide, endokrinolojide, nefrolojide iddialıyız. Çocuk hastalıkları ve yan dalları olan çocuk kardiyolojisi ve çocuk hematoloji onkolojisinde iddialıyız. Çok başarılı bir doğum kliniğimiz var, anneleri ve ailelerini mutlu eden özel bir katımız var” dedi.