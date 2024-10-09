Medtronic toplamda 65 milyon dolar yatırım yaptığı inovasyon ve eğitim merkezini faaliyete aldı

Mehmet KAYA-İSTANBUL

Merkez, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katıldığı bir törenle açıldı. Eğitim faaliyetleri ağırlıklı merkezin katılımcıların yüzde 60’ından fazlasının bölge ülkelerinden geldiği, bu yönüyle de hizmet ihracatı yoğun bir yapı olarak faaliyet yürüteceği kaydedildi.

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, sağlık alanında teknoloji dahil her türlü yatırıma destek verdiklerini kaydetti. Türkiye’nin iyi sağlık hizmeti yanında, bilgi ve teknoloji üreten bir ülke olarak konumlanmasını istediklerini anlatan Memişoğlu, sağlık alanındaki eğitimin kesintisiz bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye, sağlıkta özellikle insan gücünün kalitesiyle konumunda ve bölgesinde lider olabilecek bir ülke. Bunun bilgisini de eğitimini de verebilecek kapasitede insan gücüne ve böyle altyapıları olan bir ülke haline gelmiş durumda. Biz bunu artık üretimi de yeni bilgi söylemlerine de dönüştürmek zorundayız. Yani olağan bilgiyi, eğitimini vermek değil sadece yeniden yeni bir şeylerle söylemek durumundayız.” dedi.

Uzun vadede üretim gündeme gelebilir

Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrasya Bölge Başkanı Majid Kaddoumi de Türkiye’ye yatırımlarının toplamda 65 milyon doları bulduğunu, bunlardan en büyüğünün de açılışı yapılan İnovasyon Merkezi olduğunu kaydetti. Majid Kaddoumi düzenlenen basın toplantısında da soruları yanıtlarken, Türkiye’de mevcut görünümde eğitim ağırlıklı bir faaliyet yürüteceklerini ancak bölge ile birlikte değerlendirildiğinde ileride üretimin de gündeme geleceğini vurguladı. Küresel olarak lider teknolojiye dayalı ürün üreticilerinden biri olduklarını hatırlatan Kaddoumi, Türkiye’deki faaliyetleri ilerledikçe, klinik araştırmalar dahil etkileşimin daha da artacağını ve kararlarına etki edeceğini vurguladı.

"Büyük bir hizmet ihracatçısıyız, yapılan yatırım orta ölçekli bir üretim yatırımı büyüklüğünde"

Medtronic Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya (TURMECA) Bölge Başkanı Ayhan Öztürk de 6 ülkede bulunan Medtronik İnovasyon Merkezleri içinde robotik cerrahiden yenilikçi görüntüleme sistemlerine kadar şirketin sağlık alanında sunduğu tüm teknolojik çözümlerin sunulduğu tek merkezin Türkiye’de kurulduğunu belirterek, aylık 300 ayrı eğitim verilebildiğini, eğitimcilerin yarısının Türk hekimler olduğunu ve eğitim alanların da yüzde 60’ının Türkiye dışından olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Türkiye’nin en önemli hizmet ihracatçısı yapılarından biri olduklarını kaydeden Ayhan Öztürk, önemli bir katkı sağladıklarını, yapılan yatırımın orta ölçekli bir üretim tesisi kadar büyük olduğunu kaydetti.

Ayhan Öztürk, prosedür geliştirme ve eğitimler sırasındaki geri bildirimlerle ürünlere yönelik inovasyona da katkı verdiklerini kaydetti.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coşkun da hem YTAK hem de HIT 30 ile yatırım desteklerinin sürdüğünü, Türkiye’nin entegre ve sayısallaşmış sağlık yönetimiyle büyük bir imkan sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da doğrudan yatırımları desteklemek için önemli reformların hayata geçirildiğini ve cazibesinin arttığını kaydetti.