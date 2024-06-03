Mega Metal, ABD’de şirket satın alıyor

Mega Metal, ABD’de yerleşik bir şirket satın alınmak için prensipte anlaşma sağladı.

Mega Metal’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ABD'de yerleşik bir şirket satın alma konusunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bahsi geçen ABD yerleşik şirketin satın alınması için prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Şirketle ilgili durum tespit çalışmaları (due diligince süreci) ve her iki tarafın hukuk ekipleri tarafından yapılan satın alma ve devir sözleşme çalışmaları sonrasında satın alınma için imza süreci ile anlaşma nihai hale gelebilecektir. Şirketin satın alınmasıyla ilgili çalışmaların ve nihai imza süreci ile satın alma anlaşmasının 2024 son çeyreği sonuna kadar tamamlanması ve Şirketimize devrinin 2025 yılı ilk çeyreği içinde yapılması planlanmaktadır.”