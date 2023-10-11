Mert Yazılım, yeni ihracat pazarlarını hedefine aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kurulduğu 2003 yılından bu yana yazılım ve donanım çözümleri üreten, firmaların dijitalleşme süreçlerine katkı koyan Mert Software & Electronics, 2023-2028 kurumsal vizyonunu kapsamında koyduğu ‘unicorn’ olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ürünlerini trex, DCAS, SysMOND, ResMOND, NightWATCH, EasyThings, CoreMES ve Sensorium tescilli ana markaları altında müşterilerine sunan Mert Software & Electronics, Bursa’daki 3 bin metrekarelik alanda Ar-Ge ve Teknoloji Merkezi olarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunuyor. 25 yıldır sektörde yer aldıklarını ve sahadan gelen verileri doğru analiz ederek gelişimlerini sürdürdüklerini belirten MSE Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Uzun yıllar kurumsal kaynak yazılımları geliştirip “IIOT” kısmına yöneldik. Bunu yaparken makinelerden veri toplayabilmek için gereken devre kartlarını da kendimiz üretmeye başladık. Elektronik olarak yazılım ile donanım kontrolünü verimli bir biçimde sağlamak adına bu bir zorunluluktu. Böylelikle kendi verimizi toplayan cihazları da geliştirmiş olduk. Bugün komponentler hariç yerli bir cihaz ve yerli bir yazılım ile dünya sahnesinde yer alıyoruz” dedi.

“trex’te sürükleyici otomotiv”

Mevcut ciroda en büyük payın üretimden veri toplamak için kullanılan trex’e ait olduğunu vurgulayan Özdemir, “Üretimin olduğu her yerde kullanılan bu ürünümüz aslında verimlilik ve düşük kar marjlarını konuştuğumuz süreçte oldukça kıymetli. Eski veya yeni fark etmeden bütün makinelere kurabildiğimiz bu sistem ile cihazların çalışma istatistiklerini dijital ortama aktarabiliyoruz. Makinelerin performansını değerlendirmek ve verilen hedeflerin gerçekçiliğini ortaya koymak adına en doğru verileri sunuyoruz. Üretimin olduğu her yerde bu ürünümüz var ama asıl sürükleyici sektörümüz otomotiv diyebilirim. Otomotiv kendisine bağlı tedarikçileri de süreçlere dahil ettiği için o yönde dijitalleşme alanındaki yenilikler için adaptasyon süreci hızlandı. Bu da bize ve sektöre olumlu anlamda yansıdı. Otomotivin yanı sıra kablo üretimi, beyaz eşya, dolum ve paketleme konusunda da önemli firmalarla çalışıyoruz. Bir yandan da yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“18 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Mevcuttaki pazarları artırırken dalgalı olan ihracatı stabil hale getirmek adına da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İlhan Özdemir, “Şu anda dünyaca ünlü büyük bazı markaların resmi tedarikçisiyiz ve global anlamda onlara hizmet sunuyoruz. Dünyanın 18 ülkesinde cihazlarımız kullanılıyor. Sektörün doğası gereği bazı dalgalanmalar yaşansa da neticede kilogram başına Türkiye ortalamasının çok çok üstünde katma değerli ihracat yapıyoruz. Kurduğumuz yeni ekiplerle birlikte yeni hedef pazarlar belirledik ve bu alandaki pazarlama faaliyetlerimizi de hızlandırdık. Hedefimizde Orta Asya, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası ülkeleri var. Geliştirdiğimiz yeni ürünler ve yeni pazarlar ile birlikte ihracat oranımızı ilk etapta yüzde 40’a taşımak akabinde de unicorn olarak global bir firma olma misyonumuz var. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekçi bir projeksiyonla, katma değerli ürünler üreterek sağlıyoruz” diye konuştu.

“Hackathon düzenleyeceğiz”

Halihazırda 115 kişilik bir ekip ile operasyonu yürütürken Konya Teknokent ve Ulutek Teknopark’ta iki şubeleri olduğunu belirten Özdemir, “Yerli bir endüstriyel IoT platformu geliştirdik. Açık Platform olarak piyasaya sunmak istediğimiz bu yazılımın lansmanını da Ekim aynın sonlarında yapacağımız Hackathon ile gerçekleştireceğiz. Kendi firmamız bünyesinde yapılacak bu hackathonda 25 dolayında ekip yeni platformumuzda projeler geliştirecek. Etkinlik ülkemizde aynı zamanda yerli bir platformda düzenlenen ilk hackathon olarak kayıtlara geçecek. Bu platform ile müşterilerimize 20 yıllık çalışmalarımız sonucu oluşan bir kütüphaneyi ücretsiz sunarken yazılımlarımızda geliştirmeler yapma imkanı sunmuş olacağız ve bu da birçok şirketi önemli bir maddi külfetten kurtarırken onlara zaman kazandıracak” dedi.