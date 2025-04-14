Metalik Yıldızlar’dan Sistem Alüminyum’a birincilik

Yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürünler ve çözümler geliştiren Sistem Alüminyum, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 30 yıllık deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla sektöründe adından söz ettiren firma, 2024 yılı ihracat performanslarının değerlendirildiği İDDMİB (İstanbul Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçılar Birliği) İhracatın Metalik Yıldızları ödüllerinde "Alüminyum Çubuk ve Profiller" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla 10 Nisan’dagerçekleşenödül töreninde, Sistem Alüminyum’abirincilik ödülü takdim edildi.

‘’En büyük gurur kaynağımız ülkemize katkı sunmak’’

Kazandıkları ödüle ilişkin konuşan Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban‘’Kuruluşumuzdan bu yana 4 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, son6 yılda ise ihracat rakamlarımızı 3 kat artırdık. Son olarak İDDMİB “İhracatın Metalik Yıldızları” ödülleri “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisinde birinciliğe layık görülmemiz ihracat başarılarımızın sürekliliğini gözler önüne seriyor. Bu noktada en büyük gurur kaynağımız ise ülkemiz ekonomisine katkı sunmamızdır. Sistem Alüminyum olarak çalışma azmimizi ülkemize değer sağlamaktan alıyoruz ve böylece her geçen süreçte daha da başarılı oluyoruz’’ dedi.