MetropolCard, Ramazan ayına özel gıda yardımı hizmeti sunacak!

Firmaların ramazan ayı boyunca çalışanları ve ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı ve yemek kartı destekleri MetropolCard’a özel avantajlı alışveriş kodları sayesinde kolaylıkla temin edilebiliyor.

MetropolCard’ın ramazan ayına özel sunduğu avantajlar

- Tek tıkla avantajlı alışveriş kodları:

MetropolCard;CarrefourSA, Metro, Migros, Şok, A101 ve BİM gibi Türkiye’ninönde gelen marketleriyle birlikte şirketlere ve bireylere avantajlı gıda yardımı seçenekleri sunuyor. Ramazan boyunca, bu marketlerden avantajlı alışveriş kodları sayesinde destekler zahmetsizce iletilebiliyor.

- Ramazan bereketiyle yemek kartı bakiyelerini paylaşın:

MetropolCard’ınsektörde ilk ve tek olan “Bakiye Transferi” özelliği sayesinde yemek kartı ya da hediye kartı bakiyeleri saniyeler içinde başkalarıyla paylaşılabiliyor. Kullanıcılar, Ramazan’ın bereketini sevdikleriyle bölüşerek dayanışmanın ön plana çıktığı bu ayda yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- Türkiye genelinde en yaygın yerel market ağı:

MetropolCard Mobil Uygulaması’nda yer alan “Gift Ortak” cüzdanı sayesinde CarrefourSA, A101, Mopaş, Happy Center, Çağrı ve Onur gibi binlerce seçkin markette hem fiziksel hem de çevrim içi alışverişteanlık kullanılabilen yenilikçi bir hizmet sunuyor.

- Kredi kartınızla bakiye yüklemelerinizde sınırsız ekstra bakiye:

MetropolCard Mobil Uygulaması aracılığıyla kredi kartı ile RestoPay bakiyesi yükleyen kullanıcılar, yükledikleri tutarın %5’i kadar ekstra bakiye kazanma fırsatı elde ediyor.

- En iyi online sipariş noktaları:

Peynirci Baba, Mopaş, Zeytin Ana, Sepetleyin, Tereci Yöresel Bakkal gibi seçkin online satış noktalarından hızlı ve kolay sipariş vererek Ramazan alışverişinizi zahmetsiz hale getirebilirsiniz.

MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, işletmelerin çalışanlarına sunduğu ayni yardım ve yan hakların çalışan mutluluğu ve performansı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Sektörde ilk ve tek olan 'Bakiye Transferi' özelliğimizle, yemek kartı veya hediye kartı bakiyelerinizi saniyeler içinde dilediğiniz kişiyle paylaşarak, Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşayabilirsiniz.” dedi.

MetropolCard, 81 ilde yaygın market ağı, güçlü ulusal market tedarikçileri ve fark yaratan çevreci mobil uygulamasıyla Ramazan ayında da sofralara bereket, çalışanlara mutluluk taşıyor.