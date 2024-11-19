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Momento ve Decathlon’dan iş birliği!

Sadakat sistemleri şirketi Momento, üye iş yeri ağına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Global spor markası Decathlon artık Momento Dünyası’nda.

Haber Merkezi
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Momento ve Decathlon’dan iş birliği!
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Yaklaşık 15 yıldır esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemlerinde yenilikçi çözümler sunan lider sadakat sistemleri şirketi Momento, yaptığı iş birlikleriyle üye iş yeri ağını genişletiyor. Kısa süre önce dünyanın bir numaralı porselen üreticisi Kütahya Porselen ve Türkiye’nin lider erkek giyim markalarından Hatemoğlu ile iş birliğine giden Momento, şimdi de global spor markası Decathlon’uMomento Dünyası’na ekledi. Momento kullanıcıları artık, Decathlon’un hem fiziki hem de online mağazalarından alışveriş yapabilecek.

“Öncü ve lider markalarla üye iş yeri ağımızı genişleteceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi: “Sağlıklı bir yaşam için düzenli spor/egzersiz yapma bilinci giderek artarken, dünyanın önde gelen spor markalarından Decathlon’uMomento Dünyası’na dahil etmekten dolayı çok mutluyuz. Kullanıcılarımız artık Türkiye genelindeki tüm Decathlon mağazalarının yanı sıra Decathlon’un online mağazasından da alışveriş yapabilecek. Türkiye’deki öncü ve lider markalarıyla yapacağımız yeni iş birlikleriyle bugün 50 bine ulaşan üye iş yeri ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”

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