Mükellef’ten “kazandıran” kampanya

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, yeni bir kampanyaya imza attı. Sistemlerinde yer alan referans linkini yakınlarıyla paylaşan Mükellefliler, referansları yıllık plan satın alarak şirket kuruluşu gerçekleştirdiğinde, “Mükellef Puan” kazanacak ve kazanımlarını Mükellef'e yapacakları ödemelerde kullanabilecek. Referans linki üzerinden müşteri olup Türkiye, ABD ve İngiltere’de şirket kuranlar da şirket kuruluşunu indirimli yapabilecek.

Şirket kuranlara indirim, tavsiye edenlere “Mükellef Puan”

Mevcut müşterilerin kazanacağı “Mükellef Puan,” yeni müşterilerin şirket kuracağı ülkeye göre değişirken; davet edilenler Türkiye, Amerika ve İngiltere’de kurdukları şirketler için aynı tutarda indirim fırsatından yararlanabilecek. Kazanılan tutarlar diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilebilirken, tüm ülkelerde şirket kuruluşu, sanal ofis ve yıllık abonelikler için kullanılabilecek.