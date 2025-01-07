Mutlutur Yatçılık'ın kurucusu Mutlugil, ECPY üyeliğine kabul edildi

Yat turizminin önde gelen firmalarından Mutlutur Yatçılık’ın kurucularından olan Mutlugil, Fransa merkezli ECPY'ye Türkiye'den kabul edilen ilk yatçılık profesyoneli oldu.

Noyan Mutlugil ayrıca TYBA (Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte ve Piri Reis Üniversitesi’nde Marina ve Yat İşletmeciliği konularında akademik dersler vermektedir. Bunlara ek olarak AYCA(Amerikan Yat Charter Brokerleri Birliği)-CYBA(Charter Yat Brokerleri Birliği)-IYBA(Uluslararası Yat Brokerleri Birliği)-PYA(Yat Profesyonelleri Birliği) üyesi olup ,YBA(Yat Brokerleri Birliği)’nin de Genel Sekreterliğini yapmaktadır.

1993 yılında Fransa’da kurulan ECPY, yat brokerleri, acenteler, yat sahipleri, tersaneler, tedarikçiler, sigortacılar, hukuk danışmanları ve klas kuruluşları gibi sektörün tüm aktörlerini bir araya getiren bir profesyonel birliktir. Ulusal ve Avrupa düzeyinde düzenlemeler geliştirmenin yanı sıra ekonomik, çevresel ve sosyal dengeyi sağlamak adına çeşitli projeler yürütmektedir.