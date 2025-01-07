Sevenhill Halı, CFE 2025’te ziyaretçilerine yapay zekayla halı tasarlatacak

Sevenhill Halı, 7-10 Ocak tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek, İstanbul Halı İhracatçılar Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği tarafından desteklenen, Carpet & Flooring Expo 2025 (CFE 2025 Halı ve Zemin Kaplama Fuarı) ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

9. salon, 103 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak Sevenhill Halı, sadece halı sektörü için değil, aynı zamanda tasarım dünyasının profesyonelleri için de trend belirleyici bir platform sunacak.

Ziyaretçiler yapay zekayla kendi halılarını tasarlayacak

Sektördeki vizyonuyla dikkat çeken Hall Şirketler Grubu, yenilikçi bakış açısının bir ürünü olan Sevenhill Halı ile CFE 2025’te fark yaratacak. Sevenhill Halı, fuar boyunca, Myth.Ai Kurucusu Özgecan Üstgül ve Dijital Video Uzmanı Ozan Sihay ile birlikte ziyaretçilerine, yapay zeka programlarıyla kendi halı desenlerini tasarlama fırsatı sunacak. Ayrıca tasarımlar sertifikalandırılacak ve halıya dönüştürülerek hediye edilecektir.

Sevenhill Halı standında; Özgecan Üstgül, TÜBİTAK 1512 desteğiyle İTÜ Çekirdek’te kurduğu Myth.Ai yapay zeka destekli tasarım aracını, fuar boyunca ziyaretçilerin deneyimlemesini sağlarken, Ozan Sihay ise 8 Ocak’ta, Midjourney gibi görsel üretim araçlarıyla Üstgül’e katılacak.

Sevenhill Halı ve Oriental Weavers markalarını bünyesinde bulunduran Hall Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hallaç, yeni markalarıyla ile ilgili şunları söyledi:

“Geleneklerine bağlı bir aile şirketi olarak, Sevenhill Halı ile geçmişin izlerine modern yorumlar katıyoruz; evlere geçmişin huzurunu ve bugünün stilini taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük dokuma makina halı üreticisi, Oriental Weavers’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiş olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. CFE 2025’te Oriental Weavers’ın benzersiz koleksiyonlarını Sevenhill Halı standında sergileyeceğiz.”