n11, kasım ayında 200 milyon TL’lik kupon dağıtacak

n11, her yıl olduğu gibi bu kasım ayında özel fırsatları kullanıcılarıyla buluşturuyor. Kasım ayının ilk günlerinde başlayan indirimler; ayın 9, 10 ve 11’inde “11.11 Kampanyası” ile hız kesmeden devam edecek. Ayrıca, kasım sonunda düzenlenecek 29 Kasım-2 Aralık indirimleriyle de sürprizler sürecek.

E-ticarete olan talebin en yüksek olduğu ay olan kasım’da kullanıcılarını özel avantajlarla buluşturan n11; anlık fırsatlar, özel indirimler ve uygun ödeme seçenekleri sunuyor. GetirFinans kullanıcılarına özel vade farksız 9 aya varan taksit avantajı, tüm alışverişlerde kazanılacak %5 geri ödeme fırsatının yanı sıra “Süper Tık Hızı Kuponları”, Kuponmatik, Geri Sayım etkinlikleri, sürpriz ürün indirimleri ve LEGO, Nespresso, Stanley, Adidas, Karaca gibi sevilen markalarda özel kampanyalar ile kullanıcılar hesaplı alışverişin tadını çıkaracak.

İnternetten efsane Harley-Davidson

Geçen yıl Kasım ayında ilk kez n11 üzerinden satışa sunulan efsane Harley-Davidson motosikletinin yoğun ilgi görmesi nedeniyle bu yıl da 840 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 5 farklı modeliyle kasım kampanyası kapsamında satışta olacak. Satışa sunulacak modeller arasında Road King™ Special, Sportster ™ S, Softail™ Standard, FAT BOB™ 114 ve Pan America ™ 1250 Special bulunuyor.

Kasımda işlem hacmi 5 kat artacak

n11, bu kasım ayında işlem hacminde 5 kat artış bekliyor. n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “Kasım ayında kullanıcılarımızın ilgisini çekecek özel avantajlarla alışveriş deneyimlerini iyileştireceğiz. Bu süreçte daha fazla kullanıcıya ulaşarak, alışveriş alışkanlıklarını yeniden tanımlayan fırsatlarla trafiği 4 kat artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Nihal Dindar Akın, “Kullanıcılarımızın kasım fırsatlarından faydalanarak daha hesaplı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacaklarına inanıyoruz. Kasım boyunca kampanyalarımız sayesinde uygulamamızı 3 kat daha fazla kişinin kullanacağını öngörüyoruz. Bu yıl toplamda 200 milyon TL’yi aşkın değerde kupon dağıtarak kullanıcılarımızın alışverişlerine katkıda bulunacağız. Kasım ayında beklentimiz her 4 siparişten 3’ünün kupon kullanımıyla gerçekleşmesi yönünde” dedi.

Kasım ayında kullanıcılara çeşitli etkinliklerle farklı kupon kazanma fırsatları sunulacak:

Süper Tık Hızı Kuponları: 1-4 Kasım tarihleri arasında aktif olan Süper Tık Hızı Kuponları ile kullanıcılar 1.500 TL’ye varan kuponları “Yakaladın Yakaladın” diyerek kazanabilecek. Bu dönemde gün boyunca belirlenen 5 saat boyunca, kaçırılmayacak kupon fırsatları kullanıcıları bekliyor.

Kuponmatik: 4 Kasım’a kadar her gün saat 12.00 ve 22.00’de Kuponmatik çarkını çeviren kullanıcılar farklı indirim oranlarında kuponlar kazanacak. Ayrıca her gün 11.30, 15.00 ve 19.00’daki geri sayımı yakalayanlar 200 TL’ye varan hediye kuponlar kazanma fırsatı yakalayacak.

Sürpriz Ürünlerde İndirimler: n11 uygulamasını yakından takip eden kullanıcılar, birçok üründe anlık indirimlerden yararlanabilecek.

11’lik Fırsatlar: 11 Kasım’da 11 TL’den başlayarak 1.111 TL’ye kadar uzanan özel fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerle kullanıcılar Kasım ayının en dikkat çekici indirimlerini yakalama fırsatı bulacak.

Marka Kampanyaları: Kasım boyunca kullanıcılar, sevilen markalarda geçerli özel indirim kampanyaları ile hesaplı alışveriş yapmanın keyfini çıkaracak.