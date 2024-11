Nef Arsa’nın yurt içindeki 33’üncü ofisi Mersin’de açıldı

Takip Et

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Nef Arsa Mersin Satış Ofisi, merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel semtinde açıldı. Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Timur’un ev sahipliğindeki açılış etkinliğine; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hamit Mert Avcı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, önceki dönem CHP Milletvekili Cengiz Gökçel ile çok sayıda iş insanı katıldı. Türkiye’nin her yerinde ve globalde satış ofisleri açmaya devam edeceklerini bildiren Nef Arsa Satış Direktörü Emre Erkan, Nef’in Mersin’den doğan bir marka olduğuna işaret ederek, kentin potansiyeline inandıklarını dile getirdi. Şehirde yakalanan ivmenin yeni havalimanı ve ticaret yollarıyla daha da artacağını kaydeden Emre Erkan, “Satış ofislerini büyütmeye devam edeceğiz. İnsanların yoğun olduğu kentlere giderken, daha kolay erişilebilir olma fikrinden hareket ettik. Anadolu’nun her yerinden talep geliyor, farklı şehirlerde olmamız isteniyor. O yüzden her çağrıya zevkle kulak veriyoruz” dedi.



Arsa yatırımına profesyonel destek

Son dönemdeki çalışmalarla birlikte satışı yapılan toplam arsa büyüklüğünün 4 milyon metrekareye yaklaştığını açıklayan Emre Erkan, “Nef Arsa olarak, markalı arsa kavramını Türkiye’ye getiren ilk şirketiz. Arsa, herkesin doğru olduğunu düşündüğü bir yatırım modeli ve çok teknik bir konu. Bizden önce yapılan satışlar, şahıslar arasında ve güvene dayalıydı. Nef Arsa, bu noktada marka bilinirliği ve güvencesiyle inovatif çözümlerle hizmet veriyor. Nef Arsa, birlikte fikir geliştirme hizmeti sunuyor. Toprak parçasının analizlerini yapıyor, yasal ve teknik süreçleri tamamlayıp sosyal donatıları ve bulunulan bölgeye uygun dokunuşları yaparak teslim ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nef Arsa Mersin Satış Ofisi‘nin açılış kurdelesi kesildi.