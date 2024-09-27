Nesa Sistem YK Başkanı Akkuş: Avrupa’da ürettiğimiz 17 çeşit ürün ile fark yaratıyoruz

ESKİŞEHİR

Çatı ve cephe yalıtım sistemlerinde Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri konumunda bulunan Nesa Sistem, kurulduğu günden bu yana sektöre yenilikçi çözümler kazandırıyor. İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın süredir çatı sistemleri üzerine çalıştıktan sonra kazandığı deneyimi Nesa Sistem çatısı altında ileriye taşıdığını belirten Nesa Sistem Yönetim Kurulu Başkanı Kani Akkuş, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla yalıtım alanında başarılı projelere imza attıklarını söyledi. Nesa Sistem’i 2010 yılında yenilikçi bir vizyonla hayata geçirdiğinin altını çizen Akkuş, en iyi markalarla iş birliği yaparak müşterilerine yüksek kalite ve verimlilik sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Polonya merkezli Marma Polskie Folie firması ile yapılan işbirliği kapsamında Avrupa’da Kaprotex markası ile çatı ve cephe örtüleri, su yalıtım bantları, ıslak hacim teksil membranları başta olmak üzere 17 farklı ürün ürettiklerini aktaran Akkuş, bu ürünlerin özellikle çatı ve cephe sistemlerinde uzun ömürlü ve dayanıklı çözümler sunduğunu söyledi. Bugüne kadar 150’den fazla projede farklı eğimler ve çatı modellerinde gerçekleştirdikleri 360 bin metrekarelik kaplama ile tecrübe kazandıklarını açıklayan Akkuş, “Yenilikçi bakış açımız ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımızla sektörde güçlü bir yer edinmiş durumdayız. Özellikle buhar kontrol örtüleri, nem bariyerleri ve yangına dayanıklı yalıtım ürünlerimiz, binaların nem, su ve hava sızıntısına karşı korunmasına yardımcı olur ve uzun ömürlü, dayanıklı yapılar oluşturulmasına katkı sağlar” diye konuştu.

Erlus Kiremit ile Avrupa’nın kalitesini Türkiye’ye getiriyor

Yalnızca yalıtım ürünlerinde değil, kiremit sektöründe de önemli iş birliklerine imza attıklarını vurgulayan Kani Akkuş, Almanya merkezli Erlus AG’nin Türkiye distribütörü olarak, Avrupa’nın en kaliteli kiremitlerini Türkiye’ye sunduklarının altını çizdi. Kil kiremit üretiminde uzmanlaşmış olan Erlus’un, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunan ürünleriyle tanındığını bilgisini paylaşan Akkuş, “Erlus kiremitleri, özellikle uzun ömürlü olması ve yüksek dayanıklılığı ile dikkat çeker. Sert iklim koşullarına karşı üstün direnç göstererek aşırı sıcak, soğuk, rüzgar ve yağışa karşı sağlamlık sunar. Bu özellikler, kiremitlerin hem enerji verimliliği hem de su geçirmezlik gibi konularda etkili olmasını sağlar. Ayrıca, Erlus kiremitleri çeşitli renk ve model seçenekleri ile farklı mimari tarzlara uyum sağlayabilir. İç pazarda büyük ilgi gören bu kiremitleri geniş depo kapasitemizle tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz” dedi.

Erlus kiremitlerinin çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da dikkat çektiğini dile getiren Akkuş, markanın üretim süreçlerinde doğal malzemeler kullanarak çevre dostu ve enerji tasarruflu bir üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Kiremitlerin üretiminde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığına dikkat çeken Akkuş, bu nedenle ekolojik ve ekonomik faydalar sağlayan bir çatı kaplama malzemesi olarak görüldüğünü belirtti. Söz konusu kiremitlerin montajı ve bakımının da oldukça basit olduğunu kaydeden Akkuş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ürünler, modern teknoloji ile üretilen kil bazlı yapıları sayesinde uzun yıllar boyunca formunu ve dayanıklılığını korur. Kiremitlerin tasarımı, su birikintisi veya çatlak oluşumunu en aza indirir, bu da çatının genel sağlamlığını artırır. Erlus kiremitleri, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek hem mimarlar hem de ev sahipleri için tercih edilen bir çözüm sunmaktadır.”

“Swiss Krono ve Bryza kalitesini Türkiye’ye taşıdık”

Distribütörü oldukları Swiss Krono ve Bryza markalarının ürünleri hakkında da bilgiler veren Akkuş, “Swiss Krono'nun OSB panelleri, yüksek mukavemet ve dayanıklılık sunarak özellikle çatı kaplamalarında tercih edilir. Bu paneller, ince ahşap talaşlarının özel bir yapıştırıcı ile birleştirilmesi ve preslenmesiyle üretilir, bu da onlara suya ve neme karşı dayanıklılık kazandırır. Ayrıca, sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine uygun şekilde üretilmesi, çevre dostu yapısını vurgular. Bryza Yağmur İndirme Sistemi ise binaların çatı ve yüzeylerinden suyun güvenli ve etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan bir drenaj sistemidir. Polonya merkezli Bryza markası, bu sistemlerde PVC ve çelik malzeme kullanarak dayanıklı, paslanmaz ve çevre dostu çözümler sunar” şeklinde konuştu.

"Güvenli çatı için yalıtım ve aksesuarlar da en az kiremit kadar önemli"

Çatıyı oluştururken kiremitin çok önemli olduğunu ancak tek başına güvenli çatıyı sunmadığını vurgulayan Kani Akkuş, “Kiremitin altında yer alan yalıtım örtüleri, çatıyı bütüne kavuşturan aksesuar detayları da en az kiremitler kadar önemlidir. Her türlü dış etmen çatıdan başarılı şekilde uzaklaştırılmalıdır. Nesa Sistem olarak güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik prensipleri doğrultusunda müşterilerimizle uzun vadeli iş ortaklıkları kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.