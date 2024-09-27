Ölümü şüpheli bulunmuştu: Ahu Tuğba’nın kızından otopsi açıklaması

KOAH hastası olan Ahu Tuğba’nın ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamış, Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden duruma isyan etmişti. Anjelik Calvin yeni açıklamalarda bulundu.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’in açıklamaları şöyle:

Son anında neler söyledi?

“Dua etti ‘Allah da sana koşsun yavrum’ dedi, ‘Allah önüne çıkarsın’ dedi. Sonra da ‘ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum’ dedi, iki yaşında bebek gibi, uyku bastırdı alnını öptüm."

Resmi işlemlerin uzamasına isyan etti

“Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi, onun otopsisinin emrini veren müfettiş bize ‘ölüm raporu getirin doktordan’ diye inat etti. Ölüm anında polisler geldi, incelemeyi yaptılar, herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana ‘hasta mıydı’ diye üstünü kapamaya çalışıyorlar ya hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu, sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı, ben şüphe ettim evladı olarak."

Otopsinin tamamlanması bir ay sürdü

Kanal D'ye konuşan Calvin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şöyle bir kanun varmış Florıda'da... Bir hastalığınız var ise bir cihazı kullanıyorsanız evde eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. Otopsi işlemleri sonra erdi ama rapor haftaya çıkacak.”