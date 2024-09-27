26 gün önce vefat etmişti: Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu

Cenazesi bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilecek olan Ahu Tuğba için hazırlanan törenin ayrıntıları belli oldu.

Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek.

Sanatçı, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesini yanına defnedilecek.

NTV'de yer alan habere göre, Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.

26 gün önce hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.

Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi istenmişti bu nedenle oyuncunun cenazesi Türkiye'ye bir türlü getirilemedi.

Vasiyetini yıllar önce yazdırdı

Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti.

Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."