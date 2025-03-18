Nestlé'den, Damak Ezme mesajı: Dubai’nin değil “bizim” çikolatamız
Nestlé Damak, Baklava ve Lokum’un ardından geleneksel Antep fıstığı ezmesi tatlısından ilham aldığı yeni ürünü Damak Ezme’yle yenilikçi bir tat sunuyor. 92 yıllık geçmişiyle Antep fıstıklı çikolatanın uzmanı olan marka, Dubai’nin viral çikolatasının karşısına; Bursa’nın, Antalya’nın, Kayseri’nin, Bolu’nun çikolatası mesajıyla çıkıyor ve Damak Ezme’nin “Türkiye’nin Çikolatası” olduğunu vurguluyor.
Türkiye’nin en sevilen Antep fıstıklı çikolatası Damak, yepyeni lezzeti ile raflarda yerini aldı. Damak, ilhamını fıstığın en yoğun halinden alan yeni ürünü “Damak Ezme”yi tüketicisine, 20’den fazla şehre özel hazırladığı mesajlarıyla tanıtıyor.
Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı Damak, dolu dolu fıstık içeriğinden aldığı yeşil rengi ve yumuşacık dokusuyla çikolata tüketicisine yepyeni bir yeme deneyimi sunan Damak Ezme için Türkiye’nin farklı illerinde açık hava ve dijital mecralardan tüketicisine sesleniyor ve “Dubai’nin değil, İzmir’in, Bursa’nın, Şırnak’ın çikolatası” diyor.