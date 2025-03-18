Nestlé'den, Damak Ezme mesajı: Dubai’nin değil “bizim” çikolatamız

Türkiye’nin en sevilen Antep fıstıklı çikolatası Damak, yepyeni lezzeti ile raflarda yerini aldı. Damak, ilhamını fıstığın en yoğun halinden alan yeni ürünü “Damak Ezme”yi tüketicisine, 20’den fazla şehre özel hazırladığı mesajlarıyla tanıtıyor.

Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı Damak, dolu dolu fıstık içeriğinden aldığı yeşil rengi ve yumuşacık dokusuyla çikolata tüketicisine yepyeni bir yeme deneyimi sunan Damak Ezme için Türkiye’nin farklı illerinde açık hava ve dijital mecralardan tüketicisine sesleniyor ve “Dubai’nin değil, İzmir’in, Bursa’nın, Şırnak’ın çikolatası” diyor.