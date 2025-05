NIKE ve The LEGO Group, bu yaz tüm dünyada başlayacak çok yıllı ortaklıklarını kutluyor

Takip Et

NIKE ve the LEGO Group, nerede olurlarsa olsunlar çocukların aktif ve yaratıcı oyunun neşesini benimsemeye teşvik etmek üzere tasarlanan ortak markalı ürünler ve sürükleyici deneyimlerden oluşan bir seriyle, 2025 yılının yaz döneminde tüm dünyada başlayacak çok yıllı iş birliğini duyurdu.

NIKE’ın “Just Do It” ruhunu LEGO yapım parçalarının yaratıcı gücüyle bir araya getiren bu iş birliği, bütün çocukları spora ve oyuna davet ediyor. Gelecek aylarda çocuklar, dünyanın farklı şehirlerinde sürükleyici deneyimlere katılma fırsatının yanı sıra, LEGO setleri ile Nike ayakkabı, giyim ve aksesuarlarından oluşan kapsamlı bir ürün koleksiyonunu da keşfetme imkanı bulacak.

Buna ek olarak, üç kez WNBA En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen A’ja Wilson, dijital kanallar üzerinden hayata geçirilecek yeniden tasarlanmış bir oyun dünyası aracılığıyla çocukların bu iş birliğine dahil olmasına destek verecek. Konuya ilişkin daha fazla bilgi gelecek haftalarda paylaşılacak.

A’ja Wilson konuya ilişkin açıklamasında, “Çocukluğumdan bu yana LEGO yapım parçalarıyla oynamayı çok seviyorum. Yaratıcılığımın ve oyunun bana spor alanındaki kariyerimin yanı sıra, okul ve kişisel hayatımda da yol gösterdiğini biliyorum. Nike ve the LEGO Group ile bu iş birliğinin bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Çocuklar ve yetişkinler üzerinde olumlu bir etki yaratacağımıza eminim” dedi.

İlk LEGO ürününün 1 Temmuz'da satışa çıkması planlanıyor

İlk LEGO ürünü, 1 Temmuz’da satışa çıkması planlanan LEGO® Nike Dunk seti olacak. 10 yaş ve üzeri LEGO tutkunlarına hitap eden, 1180 parçalık bu set; bir Nike Dunk sneaker modelini, LEGO yapım parçalarından oluşacak döndürülebilir oyuncak bir basketbol topunu ve spor tutkunlarının inşa edip sergileyebileceği ikonik “Dunk” sloganını içeriyor. Nike Dunk modelinin içinde, şampiyonluk yüzükleri ya da diğer kişisel eşyaların güvenle saklanabileceği gizli bölmelerin yanı sıra, ayakkabının renklerini kişiselleştirmek üzere ekstra bağcıklar da yer alıyor. İlk olarak 40 yılı aşkın bir süre önce tasarlanarak sneaker tutkunları ile buluşan bu ikonik spor ayakkabısından ilham alan LEGO seti, sneaker kültürünü ve LEGO yaratıcılığını buluşturarak inşa ve basketbol dünyalarını bir araya getiriyor. Setle birlikte, benzersiz bir basketbol minifigürü olan B’Ball Head de geliyor. Bu kapsamda eylül ayında satışa sunulacak diğer LEGO setlerine dair detaylı bilgiler de yaz boyunca paylaşılacak.

İş birliği kapsamında tasarlanan ilk Nike ürünlerinin 1 Ağustos’ta satışa çıkması planlanıyor

İş birliği kapsamında tasarlanan ilk Nike ürünleri ise, 1 Ağustos’ta satışa çıkması planlanan Nike Air Max Dn x LEGO® Koleksiyonu kapsamında kıyafet ve aksesuar serisiyle birlikte pazara sunulacak. Bu lansmanı, 1 Eylül’de satışa çıkacak Nike Dunk Low x LEGO® Koleksiyonu ve diğer ürünler takip edecek. Spor ve oyunun yaşam tarzı olarak kutlanmasını merkezine alan tüm bu koleksiyonlardaki ürünlerin tasarımında; LEGO’nun ikonik karakteristik çıkıntı (stud) detayından, özgünleştirilmiş LEGO minifigürüne kadar uzanan eşsiz LEGO tasarım estetiği, Nike’ın spor kültüründen gelen güçlü DNA’sıyla buluşuyor. Nike’ın iş birliği kapsamında çıkacak diğer ayakkabı ve giyim ürünleri sonbahar boyunca tanıtılmaya devam ederken konuya dair daha fazla bilgi ilerleyen tarihlerde paylaşılacak.

Dünya genelinde herkesin aktif ve yaratıcı oyun deneyimlerine erişimini desteklemeye kararlı olan her iki marka da Birleşmiş Milletler’in 11 Haziran’ı, Uluslararası Oyun Günü olarak ilan etme motivasyonuna destek veriyor.

Nike ve LEGO Play Arena, 7-11 Haziran 2025 tarihleri arasında, LEGOLAND® California Resort’ta halka açılacak

Yaklaşan aylarda Nike ve the LEGO Group, unutulmaz ve deneyim odaklı etkinliklerle oyun ve eğlenceyi hem spor hem oyun tutkunları ile buluşturacak. 7-11 Haziran 2025 tarihleri arasında, LEGOLAND® California Resort’ta halka açılacak Nike ve LEGO Play Arena’da; basketbol temalı bir deneyimle çocuklar ve aileler kendi LEGO Minifigür sporcu kartlarını tasarlayabilecek, yaratıcılıklarını mini basketbol formalarını inşa ederek ortaya koyabilecek ve 3 sayılık atış denemeleri yaparak yeteneklerini test edebilecek. Play Arena’ya erişim, LEGOLAND California Resort genel giriş bileti kapsamında sunulacak.

The LEGO Group Yeni İş Kollarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Federico Begher, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Oyun, her çocuğu ilhamla buluşturma ve onların yaratıcılığına ilham verme konusunda inanılmaz bir güce sahip. The LEGO Group olarak biz de bu güce yürekten inanıyoruz. Nike ile olan iş birliğimizin ilk bölümünü başlatmaktan büyük heyecan duyarken; basketbolun neşesini hayal gücünün büyüsüyle birleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.”

NIKE, Inc. Global Çocuk Kategorisi Başkan Yardımcısı Cal Dowers ise konuya ilişkin açıklamasında şu noktalara değindi: “Nike olarak, çocukların potansiyelini oyun aracılığıyla açığa çıkarmaya kendimizi adadık. Nike’ın sporculardan tutkulu tüketicilerimize uzanan tüm gücünü harekete geçirmek; çocukların sporu yaşam boyu sürecek bir keyif olarak deneyimlemeleri için onlara ilham vermemize ve onları bu sürece dahil etmemize yardımcı oluyor. The LEGO Group ile olan iş birliğimiz, tüm çocukları oyuna davet etme konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor.”

19-27 Temmuz'da futbol temalı etkinlik gerçekleşecek

Avrupa’da yaz aylarında yaşanacak futbol heyecanı eşliğinde, 19-27 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki Nike ve the LEGO Group iş birliğiyle gerçekleşecek futbol temalı etkinliği ile tüm spor ve oyun tutkunları, yaratıcı bir oyun dünyasına davet ediliyor. Aileler, çocuklara yönelik olarak futbol etrafında şekillenen ve bu sporu kutlayan çeşitli programları izleyip katılım sağlayabilecekken, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde düzenlenecek enerji günleri aracılığıyla, kız çocuklarının özgüvenini desteklemeye odaklanan özel içerikler de sunulacak.

Nike, Büyük Çin bölgesinde iş birliğinin enerjisini Şanghay, Pekin ve diğer önemli şehirlerde düzenlenecek ortak markalı topluluk etkinlikleri, mağaza içi sergiler ve Şanghay House of Innovation’daki aktivasyonlarla artıracak. Sonbaharda ise Nike, Şanghay’da geri dönüştürülmüş ayakkabılardan yapılmış çok işlevli bir oyun alanını tanıtacak. Çocuklarda aktif oyunu teşvik etmeyi amaçlayan bu saha, Nike’ın Büyük Çin bölgesinde 100 adet Nike Grind oyun sahası inşa etme taahhüdünün bir parçası olup, bu yıl itibarıyla 42’si tamamlandı. Bu proje, hem gezegenin hem de sporun geleceğini güvence altına alırken somut sosyal etki yaratmayı hedefliyor. Etkinliğe dair daha fazla bilgi ileri bir tarihte paylaşılacak.

"Gençlik sporunun geleceğine yön veriyoruz"

NIKE, Inc. Global Sosyal Etki Başkanı ve Başkan Yardımcısı Vanessa Garcia-Brito şunları söyledi:

“Nike olarak tüm gençlere ilham veren aktif ve kapsayıcı bir dünya yaratma hedefiyle gençlik sporunun geleceğine yön veriyoruz. Eğitmenlik aracılığıyla, sporu yeniden eğlenceli hale getirebileceğimize ve tüm gençleri katılıma teşvik edebileceğimize inanıyoruz. Amacımız, gelecek nesle hayat boyu sürecek bir spor ve hareket sevgisi kazandırmak ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için onlara fırsat sunmak.”

Nike ve LEGO ortak markalı ürünlerin, sporcu içeriklerinin ve etkileşimli deneyimlerin tanıtımı, Nike ve the LEGO Group’un tüm kanallarında desteklenecek ve entegre pazarlama çalışmalarıyla güçlendirilecektir.

LEGO Nike Dunk seti, 29 Mayıs itibarıyla LEGO'nun internet sitesinden Nike üzerinden ön siparişe açılacak; 1 Temmuz itibarıyla ise internet sitesi ile Nike ve LEGO mağazalarından herkesin erişimine sunulacak. Ürünler, dünya genelindeki seçili Nike mağazaları ve Nike.com dahil olmak üzere Nike kanalları üzerinden de satışa sunulacaktır.

Nike Dunk Low x LEGO Koleksiyonu ile Nike Air Max Dn x LEGO® Koleksiyonu ise Nike.com ve seçili perakende iş ortakları dahil olmak üzere Nike kanalları üzerinden erişilebilir olacak.