Nobel AFF Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisinin açılışı gerçekleştirildi

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli uluslararası ilaç şirketi Nobel’in dahil olduğu Ulkar Holding bünyesindeki Nobel AFF, Kazakistan’da sağlık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Nobel AFF, İsviçreli ilaç devi Roche tarafından geliştirilen ve meme kanseri tedavisinde hayati öneme sahip olan 4 biyoteknolojik ilacın üretimini yapacağı tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Meme kanseri hastalarının yenilikçi tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Nobel AFF, Kazakistan Sağlık Bakanlığı Kurumu SK-Pharmacia LLP, Kazak Onkoloji ve Radyoloji Araştırma Enstitüsü ve Roche arasında yapılan iş anlaşması sonucunda hayata geçirilen tesisin açılışı, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova tarafından gerçekleştirildi.

“Yenilikçi onkolojik ilaçları daha fazla erişilebilir kılacağız””

Sadece Kazakistan değil Orta Asya ilaç sektörünün gelişim yolculuğunda da önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığını belirten Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Nobel AFF Genel Müdürü Selçuk Tanrıverdi, şunları söyledi:

“Nobel olarak sağlık alanında biyoteknolojinin hem ülkemiz birliği hem de faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla, eşdeğer ilaç ve farklı hastalıklar için ilaç etken maddelerinin geliştirilip üretilebilmesi amacıyla 2013 yılında biyoteknolojiyi stratejik öncelik olarak tanımladık. Söz konusu alanda öncü olma hedefimizle 2019 yılında Türkiye’nin en yüksek kapasiteli biyoteknolojik hammadde ve üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdik. Bu açılımı, Kazakistan’da Roche iş birliği ile bölgesel hale getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl meme kanseri tedavisine yönelik ilaçların üretimi için Roche ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Kazakistan’daki şirketimiz Nobel AFF’nin tesislerinde önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Bu tesis yatırımı, Nobel’i bölgede de biyoteknolojik ilaç üretiminde bir üs haline getirecek. İnsanın sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadığı günümüzde; faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda yenilikçi ilaçların erişilebilir kılınmasına destek olmaya devam edeceğiz.”

Nobel: Türkiye’nin uluslararası ilaç şirketi

Bu yıl kuruluşunun 70. yılını kutlayan Nobel, 24 ülkede bulunan şirket ve temsilcilik ağıyla 50’nin üzerinde ülkeye ilaç ve hammadde ihraç ediyor. Türkiye’de kimyasal ilaç ve biyoteknolojik ilaç üzerine hammadde üretimi, Ar-Ge faaliyeti ve bitmiş ürün üretimi gerçekleştiren tek ilaç şirketi olan Nobel; Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere 3 ülkede 5 ana kampüs içinde 11 üretim tesisi ve 6 Ar-Ge merkezine sahip.