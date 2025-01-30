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Nokia'nın 4. çeyrek kârı tahminleri aştı

Nokia, işletme karında beklenenden daha güçlü bir artış bildirirken, net satışları da dördüncü çeyrekte tahminleri aştı.

Haber Merkezi
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Nokia'nın 4. çeyrek kârı tahminleri aştı
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Nokia, Kuzey Amerika ve Hindistan'daki mobil operatörlere daha yüksek telekom ekipmanı satışlarının yardımıyla dördüncü çeyrek düzeltilmiş işletme karında beklenenden daha güçlü bir yüzde 38 artış bildirdi ve 2025 için iyimser bir tahmin yaptı.

Nokia'nın net satışları dördüncü çeyrekte yüzde 10 artarak 5,98 milyar Euro'ya yükseldi ve 5,74 milyar Euro'luk tahminleri aştı.

Şirket, dördüncü çeyrekte hissedarlara atfedilebilir grup karşılaştırılabilir net kârını yüzde 81 artışla 985 milyon Euro'ya yükseltti

Analistler, 753 milyon Euro karşılaştırılabilir net kâr bekliyorlardı. 

Nokia, gelişen veri merkezi pazarındaki payını arttırmak amacıyla bu yıl yatırımlarını hızlandırmaya başlayacak. 

Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi yaptığı açıklamada, 2028 yılına kadar 1 milyar Euroluk net satış artışı sağlamak amacıyla veri merkezi ağındaki pazarını genişletmek için yılda 100 milyon Euro'ya (104,2 milyon dolar) kadar yatırım yapmayı planladığını söyledi. 

Kısa vadede bu durum ağ altyapısı işindeki faaliyet marjı artışının hızını azaltacak, ancak şirket halihazırda sahip olduğu ivmeyi göz önünde bulundurarak yatırımından güçlü bir geri dönüş beklediğini söyledi. 

Şirket, satışların yüzde 10 artışla 5,98 milyar Euro'ya yükselmesiyle dördüncü çeyrekte hissedarlara atfedilebilir grup karşılaştırılabilir net kârını yüzde 81 artışla 985 milyon Euro'ya yükseltti. FactSet anketine katılan analistler, 5,75 milyar Euroluk satışlar üzerinden 753 milyon Euro karşılaştırılabilir net kâr bekliyorlardı. 

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