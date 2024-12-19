NOVUS, amiral gemisi DOT’u küresel alanda sahnelemeye hazırlanıyor

Finans, sigorta, sağlık, üretim ve medya sektörlerine kapsamlı yapay zeka desteği sağlayan Novus; son 2 yıllık süreçte geliştirdiği DOT ürünüyle iş dünyasında dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Forbes Türkiye’nin 2024 Ağustos sayısında unicorn olma yolundaki ‘’10 Türk yapay zeka şirketi” arasında ön sıralarda yer alan Novus, şirketlere hız, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlamasını öngördüğü DOT ürünü ile uluslararası arenada da adından daha fazla söz ettirmeye hazırlanıyor.

‘’2025 yılında DOT ürünümüzü piyasaya süreceğiz’’

Yakın gelecekteki hedeflerine dair konuşan Novus kurucusu ve CEO’su Rıza Egehan Asad, ‘’Novus olarak yapay zekada öncü kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz. Bunun için de stratejilerimizi küresel alanda büyümeye odaklı olarak geliştiriyoruz. 2025 yılında DOT ürünümüzü piyasaya sürerek yapay zeka çözümlerimizi global pazarlara yaymayı planlıyoruz’’ ifadelerini kullandı. 2025 yılı planlarına dair bilgi veren Novus kurucusu ve CRO’su Vorga Can ise, ‘’Özellikle Fransa, İtalya ve Almanya’da operasyonlarımızı genişletmeye; ABD’nin East Coast bölgesinde ise faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaya odaklanacağız” dedi.

Büyük dil modelleri ve yapay zeka ajanlarını bir araya getiriyor

Novus’un gelecek planlarının odağında yer alan ve amiral gemisi olarak geliştirdiği DOT ürünü, büyük dil modelleri (LLM) ve yapay zeka ajanlarını bir araya getiren güçlü bir platform olarak dikkat çekiyor. İngilizce, Türkçe ve Fransızca dillerinde yüksek başarı oranıyla çalışan DOT, kullanıcı dostu rehberlik özelliği sayesinde teknik bilgi gereksinimini en aza indiriyor. Örneğin, bir kullanıcı belirli bir soruya yanıt aradığında, yazılım bu soruya en iyi yanıt verebilecek ajanı belirleyerek hızlı bir şekilde devreye sokuyor. Kullanıcılarını adım adım yönlendiren bu platform, karmaşık iş süreçlerini kolaylaştırarak şirketlerin operasyonel yüklerinin de hafiflemesine hizmet ediyor.

Ürünleriyle şirketlere stratejik avantaj sağlıyor

Novus, amiral gemisi dışında da geliştirdiği FinGenuis AI, 360° Sales AI, Enterprise AI ve AutoContent AI isimli dört önemli ürünüyle de öne çıkıyor. Girişimin finans sektörüne sunduğu FinGeniusAI ürünü, veri analizi, risk değerlendirmesi ve portföy yönetimiyle, yatırım, bankacılık ve sigorta gibi alanlarda karar alma süreçlerini hızlandırıyor. Gerçek zamanlı analizlerle de şirketlere stratejik avantaj sağlıyor. Firmaların satış ekiplerine odaklanan 360° Sales AI, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve satış süreçlerini daha etkili hale getirmek için tasarlanmış bir yönetim sistemi sunuyor. Verileri tek bir çatı altında toplayarak analiz eden platform, satış ekiplerine performanslarını izleme ve strateji geliştirme imkânı tanıyor. İşletmelere süreç otomasyonu ve veri analizi sunan Enterprise AI ise, müşteri taleplerinden iç raporlara kadar bilgi paylaşımını hızlandırıyor ve organizasyon genelinde verimliliği artırıyor. Yapay zeka destekli yapısı sayesinde de karmaşık süreçleri basitleştirerek kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlıyor. AutoContent AI ürünü de içerik üretiminde işletmelere, markalarına uygun, SEO uyumlu içerikler oluşturma olanağı tanıyor. Novus, bu çözümleriyle işletmelerin teknolojik dönüşümüne güçlü bir destek sunuyor.

14 milyon dolarlık değere ulaştı

Farklı sektörlere sunduğu başarılı yapay zeka çözümleriyle Novus, yatırım değerini de sürekli artırdı. Şirket, 2024 yılında Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığında yönetilen Gelecek Etki Fonu liderliğinde, Sabancı Ventures, Inveo Ventures, DeBa ve uluslararası fonların katılımıyla gerçekleştirilen tohum yatırım turunda 1,5 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 14 milyon dolara çıkardı.