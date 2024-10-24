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Nvidia'nın tedarikçisinden rekor kar!

Nvidia'nın tedarikçisi SK Hynix rekor kar açıkladı. Üçüncü çeyrek gelir beklentilerin altında kalsa da faaliyet karı tarihi zirvede gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Nvidia'nın tedarikçisinden rekor kar!
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Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden biri olan Güney Koreli SK Hynix, jeneratif yapay zekada kullanılan yüksek bant genişlikli belleğine (HBM) yönelik güçlü talebin etkisiyle rekor çeyrek kârı açıkladı.

SK Hynix'in Temmuz-Eylül çeyreğindeki faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,8 trilyon wonluk zarardan toparlanarak 7,03 trilyon won ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler ise 6,8 trilyon won faaliyet karı bekliyorlardı.

Üç aylık dönemde toplam gelir, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 94 artarak 17,57 trilyon won seviyesine yükseldi. Beklenti ise 18,11 trilyon won gelir elde dileceği yönündeydi.

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