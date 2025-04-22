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ODAŞ’tan 23 Nisan’da çocukların hayallerine açılan proje: Meslek Bebekleri

ODAŞ ve KEDV iş birliğiyle hayata geçen Meslek Bebekleri projesi, afet bölgesindeki çocukların geleceğe dair hayallerine destek oluyor.

Haber Merkezi
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ODAŞ’tan 23 Nisan’da çocukların hayallerine açılan proje: Meslek Bebekleri
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Stratejik hamleleriyle büyümesini sürdüren ODAŞ, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda umut dolu bir projeyi hayata geçirdi.

“Meslek Bebekleri” projesiyle, deprem bölgesindeki çocukların hayallerine dokunan ODAŞ, KEDV’in Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Merkezlerinde yer alan  Oyun Odalarındaki 200 çocuğa, “Büyüyünce ne olmak istersin?” diye sordu ve kadın kooperatifleriyle birlikte her çocuğun hayalindeki mesleğe özel “Meslek Bebekleri” dikildi.

“Her bebek, bir hayalin ve umudun sembolü”

Projeye ilişkin konuşan ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Bir çocuğun hayal kurabilmesi, geleceğe atılan en güçlü adımdır. Biz ODAŞ olarak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yalnızca ekonomik değer üretmeyi değil, aynı zamanda insanların yaşamlarına umut ve yeni olanaklar taşımayı da önemsiyoruz. KEDV ile yürüttüğümüz ‘Meslek Bebekleri’ projesi, afetin etkilediği bölgelerde çocukların hayal güçleriyle yeniden bağ kurmalarını, kendi seslerini bulmalarını sağlayan özel bir alan açıyor. Her bebek, bir hayalin ve umudun sembolü. Bu 23 Nisan’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın gerçek sahibi çocukların umutlarına dokunmak, hayallerini güçlendirmek istedik” dedi.

“Ben Bebekleri” çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlıyor

KEDV’in Oyun Odaları’nda yürüttüğü Ben Bebekleri programının çocukların kendilerini ifade etmeleri, empati kurmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri için bir araç olduğunu söyleyen KEDV Kahramanmaraş saha ekibinden Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Tekerek ise şunları söyledi:

“KEDV’in Erken Çocukluk Programı’nın bir parçası olan Ben Bebekleri, çocukların kendilerini keşfetmesini, toplumsal roller üzerine düşünmesini ve duygularını ifade edebilmesini sağlayan çok yönlü bir uygulama. Kendi beden özelliklerini fark eden, ihtiyacını söyleyebilen, empati kurabilen çocuklar yetişiyor; bebekler ise çocukların kelimelerle anlatamadıklarını sessizce anlatabiliyor. ODAŞ’ın desteğiyle Ben Bebekleri çalışmamızı Meslek Bebekleri projesine dönüştürerek çocuklara hayallerindeki meslekleri sorduk. Çocukların hayallerinden ilham alarak meslek bebeklerini tasarladık. Meslek Bebekleri ile çocukların meslek seçimlerinde toplumsal cinsiyet kalıplarından uzak bir biçimde meslek çeşitliliğini öğrenmelerini istedik. Amacımız çocukların hem gelişimlerine destek olmak hem de onlara hayallerinin ne kadar değerli olduğunu hissettirmek.”

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