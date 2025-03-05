Odine ve Turkcell 5G otomasyonu ve bulut dönüşümü için güçlerini birleştiriyor

Odine ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin Turkcell’in tamamen otomasyona dayalı 5G ağına geçişinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Turkcell Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, şu değerlendirmede bulundu: “Bulut tabanlı altyapımıza entegre ettiğimiz akıllı otomasyon teknolojileri sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırıyor, performansı optimize ediyor ve yeni nesil hizmetlerin devreye alınmasını hızlandırıyoruz. Bu ortaklık, dijital çağın artan taleplerine yanıt verecek yüksek performanslı ve geleceğe hazır bir ağ inşa etme vizyonumuzun önemli bir parçası.”

Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Burak ise bu iş birliğinin Odine’in bulut tabanlı çözümler sunma konusundaki uzmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Odine olarak otomasyonu yeni nesil 5G ağlarıyla entegre ederek sektörün dönüşümüne öncülük ediyoruz. Dijital altyapılar, daha ölçeklenebilir, akıllı ve yüksek dayanıklılığa sahip hale gelirken, Odine olarak 5G ve ötesinin geleceğini şekillendiren inovasyonlara öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Odine ile hizmet sunum süreleri önemli ölçüde kısalıyor

Bu iş birliğiyle Odine ve Turkcell, yeni nesil teknolojileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyarak, daha akıllı, daha verimli ve kesintisiz bağlantılarla güçlendirilmiş dijital bir geleceğe öncülük etmeyi hedefliyor.

5G’nin sektörleri dönüştürme gücü giderek artarken, bulut tabanlı mimariler ağların çevik ve ölçeklenebilir olmasını sağlamak için kritik bir rol oynuyor. Odine’in bulut tabanlı çözümleri ve Red Hat OpenShift tarafından desteklenen Turkcell’in Birleşik Telco Bulutu, Konteyner Tabanlı Ağ Fonksiyonları (CNF) ve Sanal Ağ Fonksiyonlarının (VNF) sorunsuz bir şekilde devreye alınması için ideal bir altyapı sunuyor. Bu yeni nesil otomasyonun Telco Cloud’a entegre edilmesiyle birlikte, ağ orkestrasyonu ve kaynak yönetimi optimize edilerek hizmet sunum süreleri büyük ölçüde kısaltılıyor. Bu yenilik, ultra düşük gecikmeli uygulamalar, IoT tabanlı hizmetler ve özel ağlar gibi dijital ekosistemlerin temel yapı taşlarını oluşturan teknolojiler için kritik bir adımı temsil ediyor. Bu dönüşümü daha da ileri taşımak adına Odine ve Turkcell bu değerli çalışmalarına devam edecektir.

Kendi kendini yöneten ağ altyapısı

Bu yeni nesil yönetim ile ağ performansının kesintisiz olarak izlenmesi anomalilerin tespit edilmesi, gerçek zamanlı görselleştirme sunulması ve otomatik kök neden analizleriyle sorunların kaynağında çözülmesi hedefleniyor. Odine’in bu oluşumdaki analitik çözümleri ve bulut tabanlı otomasyon sistemleri sayesinde Turkcell, ağ anormalliklerine daha hızlı yanıt verebiliyor, operasyonel maliyetleri azaltıyor ve ağ dayanıklılığını artırıyor. Şu anda Turkcell’in IMS ağı genelinde aktif olarak kullanılan bu çözüm, gözle görülür verimlilik artışları sağlamış durumda.