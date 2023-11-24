Orange City Balat, yüksek prestijli bir hayat sunacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Özdilek Holding bünyesinde yer alan Orange İnşaat konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Yüksek prestijli konut projesi olarak Nilüfer’e bağlı Balat Mahallesi’nde hayata geçirilen ve inşaat çalışmaları başlayan Orange City Balat’ın lansmanında konuşan Özdilek Holding Kurumsal İletişim ve Destek Operasyonları Genel Müdürü Ufuk Kılınçarslan, “Orange İnşaat olarak hayata geçirdiğimiz konut, otel ve alışveriş merkezi projelerimizde yaşama değer katan ve tüm beklentileri karşılayan alanlar sunmaya devam ediyoruz. 2013 yılında Eskişehir Konut Projesi'yle ilk konut yatırımımızı gerçekleştirdik. Ardından Kocaeli Atakent Konutları ve Bursa'nın modern yüzü Nilüfer'de Bursa Fethiye Konut projelerimizi hayata geçirdik. Tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmayı sürdürürken bu alandaki yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin heyecanı içerisindeyiz. Balat'ta yer alan konut projemiz ile yüksek prestijli yeni bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

“130 daire yer alacak”

,Konsepti, mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla modern hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan projede 11 blok içerisinde çeşitli büyüklükte ve özellikte 130 dairenin yer alacağını belirten Kılınçarslan, “Modern mimariyle dizayn edilmiş, akıllı ev sistemleriyle donatılmış, ferah dairelerle, konforu ve teknolojiyi bir araya getirerek kaliteli bir yaşam inşa ediyoruz. Deprem yönetmenine uygun tasarladığımız yapılarımızda güvenli ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Projemiz bir ailenin konforlu şekilde yaşayacağı nitelikli iş mekanları ve sosyal alanlarıyla her ihtiyaca hitap ediyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness ve pilates salonu, sauna ve kafeterya, çocuklar için oyun alanı ve yürüyüş parkuru ile benzersiz bir yaşam alanı sunuyor. 6 bin 700 metrekare peyzaj tasarımımız yaşam alanlarına canlılıkla bütünlük katıyor. ‘Doğanın sesi, şehrin ışıltısı’ sloganıyla, Orange City Balat modern şehir hayatını doğayla buluşturacak” ifadelerini kullandı.