Osman Yılmaz, Turkcell’den Getir’e transfer oldu

Getir, son yıllarda uluslararası ölçekte kaydettiği büyümeyle hızlı market ürünleri teslimat sektöründeki öncülüğünü ileri taşıyacak stratejik bir atama gerçekleştirdi. Üç kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren şirket, 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla Global CFO’su olarak Osman Yılmaz’ı göreve getirdi.

Yeni rolüne, finans, finansal teknolojiler, operasyon ve risk yönetimi alanlarındaki 16 yılı aşkın bilgi ve deneyimini taşıyacak olan Yılmaz, Getir’in küresel finans stratejisinin kurgulanmasına ve finans operasyonuna liderlik edecek.

“2015 yılından bu yana çalışmalarını takip ettiğim Getir’in küresel vizyonuna ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum,” diyen Yılmaz, “Getir, hepimizin hayatına dokunan ve gurur duyduğumuz bir şirket. Bu başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluyum,” ifadelerini kullandı.

Getir’e katılmadan önce, New York Menkul Kıymetler Borsasında (NYSE) işlem gören Turkcell’in CFO’luğunu 2018 yılından bu yana yürüten Yılmaz, şirketin finansal teknolojiler alanındaki dönüşümünde ve büyümesinde kilit rol oynadı. Kariyerine İş Bankası’nda başladıktan sonra sırasıyla TEB ve HSBC’de finansın farklı alanlarında liderlik görevleri üstlenmişti.

Matematiksel Finans alanında doktora sahibi olan Yılmaz, öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans ve London School Economics / İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Ekonomi ve Yönetim alanında lisans derecesine sahip.