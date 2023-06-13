Ottonom, Airbus’ın hidrojen yakıt pillerini test edecek

Esra Özarfat

BURSA - Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde katma değerli mühendislik çözümleriyle öne çıkan Ottonom Group, dünya havacılık sektöründe önemli bir projeye imza attı. Ottonom, Airbus uçaklarında kullanılacak hidrojen yakıt pillerinin testini yapacak teknolojiye sahip test kabini üreterek Airbus’a teslim etti. Airbus’ın geliştirmeye devam ettiği hidrojen yakıt pilleri ile çalışacak yeni nesil motorları 2035 yılına kadar ticari uçaklarında devreye alarak sıfır emisyonlu uçak motoru üzerine çalışacağını belirten Ottonom Group CEO’su İsmail Özcan, firmanın 2050 yılına kadar tüm uçaklarını bu yeni nesil teknolojiye geçirmeyi hedeflediğini vurguladı. Ottonom Group bünyesindeki Detail Çevresel Test Teknolojileri ve Kabinleri şirketinin güvenilir test sonuçları veren test teknolojileri ve kabin üretimi alanındaki uzmanlığıyla öne çıkarak Airbus tarafından tercih edildiğini anlatan Özcan, “Hidrojen Yakıt Pilleri’nin test edilmesini sağlamak adına dünyada henüz bir örneği olmayan ve dünyanın en büyük hareketli test sistemini geliştirerek hayata geçirdik. Ülkemiz ve firmamız adına gurur verici. Aldığı hidrojenle bütün uçağı uçuracak enerji üreten 3 tonluk bir hidrojen yakıt pilini test edeceğiz. Sistemi Almanya’da devreye alma aşamasındayız. Testler 2030 yılına kadar sürecek. Ottonom dışında, özel şartlar ve zorlayıcı koşullar için test sistemi geliştiren bir yerli firma Türkiye’de bulunmuyor” dedi.

Geliştirilen test teknolojisi ile uçağın havadaki hareketlerini simüle ederken, aynı zamanda hidrojen yakıt pillerinin uçağın çeşitli atmosferik koşullar altındayken nasıl tepki vereceğini test ettiklerini belirten Özcan, verimlilik, sınır noktaları ve tepkileri gibi konularda da analizler sunduklarını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji sektörü için de çalışıyor

Ottonom Group olarak 18 farklı mühendislik branşından oluşan yetkin bir ekiple sektörlere çözüm ortaklığı sunduklarını belirten İsmail Özcan, ağırlıklı olarak havacılık, savunma sanayi, otomotiv ve beyaz eşya sektörleriyle çalıştıklarını, yenilenebilir enerji sektörü için aktif çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Özcan ayrıca ‘semiconductor’ diye tabir edilen, elektronik kartlar ve donanımın da içinde olduğu sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesi üzerine çalıştıklarını açıkladı. Bünyelerinde ciddi bir know how oluştuğunu ifade eden İsmail Özcan, Ottonom bünyesinde 3 ana, 3 de spin-off olmak üzere 6 şirket bulunduğunu, çok farklı taleplere yanıt verebilecek bir ekip ve altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Almanya’da kurdukları firma bünyesinde proje ve müşteri yönetimi yaptıklarını anlatan İsmail Özcan, Türkiye’de Ottonom gibi Türk mühendislik firmalarının katma değerli projelerini Almanya merkezden Avrupa’ya ve dünyaya pazarlamayı hedeflediklerini söyledi. Ar-Ge yetkinlikleri sayesinde spesifik projelerde yer aldıklarının altını çizen İsmail Özcan, TAİ için orijinal boyutta uçak kanatlarının kalıplarının üretileceği özel bir 3D yazıcı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.