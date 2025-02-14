Özel sektör eğitim faaliyeti Arkki 30. kuruluş yılını kutladı

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Cer Modern’de düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci vakıf olarak tasarım eğitimi kültürünü Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Demirci, Arkki ile 2020 yılından bu yana temasta olduklarını belirterek, “Bizler çocukların, el becerisini kullanarak çizim ve 3 boyutlu model oluşturmaya vurgu yapan tasarım odaklı düşünme, problem çözümü, analiz, yaratıcılık, işbirliği, iletişim kurma, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan inovasyon becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu yüzden Arkki ile işbirliğimiz hem ülkemiz hem de bizim adımıza çok değerli” dedi.

Arkki Okulları Kurucu CEO’su Pihla Meskanen de Arkki Türkiye’nin büyümeyi sürdüreceğini vurgulayarak, “Arkki olarak geçen yıl 30. yılımızı kutladık. Çocukların psikolojilerini pozitif yönde etkilemek ve onlarını destekleyip daha çok öğrenme arzularını motive etmek üzere çalışıyoruz. 10 binlerce öğrenciye mimarlık ve tasarım eğitimi verdik. Arkki programı artık sadece Finlandiya’da değil uluslararası düzeyde de kabul görüyor. Bugün işbirliği yaptığımız Arkki Türkiye ile gelecek vizyonumuzun heyecanını da birlikte yaşıyoruz. Arkki Türkiye ile işbirliğimiz büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen ise Arkki’nin, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme becerileri kazanmalarına ve dünyaya mimarlık ve tasarım perspektifinden bakmalarına yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Arkki Türkiye’nin genişleme hedefinde büyük başarılar elde etmesini diliyorum. Bu değerli yaklaşımın daha fazla çocuğa ulaşacağından hiç şüphem yok. Arkki Türkiye’nin, gençlere çevrelerindeki dünyayı şekillendirme cesareti ve becerileri kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Özel sektör eğitim faaliyeti olan Arkki, Türkiye haftalık eğitim müfredatıyla Türkiye dahil 11 ülkede faaliyet gösteriyor. Arkki tarafından eğitim modelleri STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) yaklaşımındaki “A” harfiyle hem sanatı (Arts) hem de mimariyi (Architecture) aynı potada harmanlayıp, beşeri ve sosyal bilimleri de bütünleştirerek mimari ve tasarım projeleri vasıtasıyla STEAM ve Ötesi odaklı yaratıcı eğitim olarak tanımlanıyor.