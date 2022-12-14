Pakistanlılar Turkcell’in BİP’ini kullanacak

Turkcell, küresel çapta 99 milyon kişi tarafından 192 ülkede kullanılan BİP uygulaması için Pakistan’ın önde gelen operatörü Jazz ile işbirliği yaptı.

Turkcell CEO'su Murat Erkan, iki operatör arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Erkan, paylaşımında Turkcell’in eski Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun CEO’luğunu üstlendiği Veon iş birliği ile BİP’i Özbekistan, Bangladeş başta olmak üzere diğer Asya ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Erkan, paylaşımında “BİP, Pakistan’ın lider operatörü Jazz ile yaptığımız iş birliği ile dost ve kardeş ülkemizde de yaygınlaşacak. Turkcell’in ve ülkemizin teknoloji ve yazılım ihracatı vizyonu için çok önemli bu adımın hayata geçmesinde emek veren Genel Müdür Yardımcımız Ataç Tansuğ, BİP CEO’su Gökhan Yüksektepe, Jazz CEO’su Aamir İbrahim ve Turkcell’e önemli katkılar sunmuş olan Veon CEO’su Kaan Terzioğlu’na teşekkür ediyorum. Veon iş birliği ile BİP’i Özbekistan, Bangladeş ve diğer Asya ülkelerinde de yaygınlaştırarak dijital ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.