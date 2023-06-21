Pakun, ihracat ağına 5 yeni ülke ekleyecek

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Pakun, Samsun Bafra ve Tekirdağ Çorlu’daki fabrikalarında yıllık 310.000 ton buğday kırma kapasitesi, 37.200 ton buğday saklama deposu, 40 adet un silosu ve 2.600 ton un stoklama kapasitesi ile yüksek kaliteli buğday unu üretimine kesintisiz devam ediyor.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren şirketleri arasında yer almaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “2022 yılı dünyanın en büyük tahıl üreticileri Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle sektörümüz açısından zor bir yıldı. Tüm olumsuzluklara rağmen global pazarlardaki tecrübemiz, kuvvetli ilişkilerimiz ve üretim gücümüz sayesinde yılı başarılı bir şekilde tamamladık. Üretimimizi 2021’e göre yüzde 20 oranında artırdık. İhracatımızı ise 2021’e göre yüzde 88 yükselterek 44.5 milyon dolar gelir elde ettik. Bu başarımızı TİM'in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde de yer alarak tescil etmiş olduk” diye konuştu.

Konteyner sayısını yüzde 110 oranında artırmayı planlıyor

2023 yılında ihracat ağını genişletirken aynı zamanda konteyner sayılarını da arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Durgun, “Yılsonunda Çorlu'da devreye alacağımız yeni fabrikamızla hem üretimimizi hem de ihracatımızı güçlendireceğiz. İhracat odaklı büyüyen bir şirket olarak 2023 yılında var olduğumuz yurt dışı pazarlarda başarımızı katlarken, 5 yeni ülkeyi de ihracat ağımıza dahil etmeyi hedefliyoruz. Konteyner sayımızı ise yüzde 110 oranında artırmayı planlıyoruz. Katma değerli ihracatımızla ülkemize sağladığımız faydayı artırırken, uluslararası pazarda bayrağımızı gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni fabrika yatırımı yılsonunda devreye girecek”

Sektördeki 50'nci yıllarını yeni bir fabrika yatırımıyla taçlandırdıklarına vurgu yapan Durgun, şunları söyledi: “Üçüncü tesisimizin temellerini yılın başında Tekirdağ Çorlu’da attık. Fabrikamızın yılsonunda faaliyete girmesini hedefliyoruz. Bu yeni yatırımımızla üretim kapasitemizi yüzde 75 oranında artıracağız ve buğday kırma kapasitemizi yıllık 550.000 tona çıkaracağız. Tesisimiz bünyesinde son teknolojiyle donatılmış bir laboratuvar ve ayrı bir unlu mamul tesisini de devreye alacağız. Yeni yatırımımızla ürün çeşitliliğimizi artırmaya, kalite standardımızı en üst seviyede tutmaya, üretimimizi ve ihracatımızı katlayarak büyütmeye devam edeceğiz.”